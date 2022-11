Vooraf was al veel te doen over de stadions in Qatar. Bij de bouw van de gloednieuwe voetbaltempels zouden volgens onderzoek van The Guardian namelijk 6500 arbeidsmigranten zijn overleden. De FIFA en Qatar ontkennen die cijfers, volgens hen zijn slechts drie migranten overleden tijdens de werkzaamheden.

Tijdens de eerste WK-wedstrijd van het Nederlands, die met 2-0 werd gewonnen van Senegal , waren veel lege stoelen te zien in het Al Thumama Stadion. Volgens de officiële cijfers van de FIFA zaten er echter 41.721 toeschouwers in het stadion en dat is op z'n minst opvallend te noemen. De totale capaciteit van het stadion in Doha is namelijk slechts 40.000.

Ad

FIFA Wereldkampioenschap Qatar 2022 | Saudi-Arabië zorgt voor eerste WK-sensatie met overwinning op Argentinië EEN UUR GELEDEN

Supporters zonder tickets

Wat nog meer opviel tijdens de overwinning van Oranje was dat gedurende de wedstrijd het stadion wel steeds iets gevulder leek te worden. Honderden supporters kregen het zonder ticket alsnog voor elkaar kregen om het stadion te betreden. Door een technisch probleem bij het ticket-systeem konden de werknemers niet meer controleren wie wel of niet naar binnen mocht.

Het gevolg daarvan was dat de poorten van het stadion voor iedereen opengingen. Toeschouwers die een zogeheten 'Qatar Visa' hadden - die men krijgt wanneer het minimaal een WK-tickets heeft gekocht - mochten gratis naar binnen. Eerder deed eenzelfde technisch probleem zich voor tijdens de wedstrijd tussen Engeland en Iran, toen konden duizenden supporters pas heel laat het stadion in komen.

FIFA reageert

De FIFA heeft inmiddels gereageerd op de ophef rondom de toeschouwersaantallen. Volgens de wereldvoetbalbond is de capaciteit van veel stadions groter dan aanvankelijk werd gemeld. De capaciteit zou naar beneden zijn afgerond en daarom niet helemaal stroken met de werkelijke aantallen.

Zo kunnen er opeens 89.000 fans in het Lusail-stadoin - waar de finale plaatsvindt - in plaats van de eerder gecommuniceerde 80.000. In het Al Thumama Stadion waar Nederland het opnam tegen Senegal konden maximaal 44.000 fans.

Waar volg je het WK-nieuws?

Al het nieuws rondom het Nederlands elftal en het WK voetbal in Qatar volg je hier bij Eurosport.

FIFA Wereldkampioenschap Qatar 2022 | Waarom is er zoveel blessuretijd op het WK? Fifa wil meer zuivere speeltijd 4 UUR GELEDEN