Hoewel Ronaldo zich met Portugal voorbereidt op het spelen van het WK in Qatar, bracht Man Utd dinsdag naar buiten dat de relatie tussen club en speler per direct is verbroken. De club schaart zich daarmee achter trainer Ten Hag, die er flink van langs kreeg van de sterspeler.

Ronaldo verweet Ten Hag een gebrek aan respect en uitte zich ook zeer negatief over de club Man Utd, waar hij eerder zijn grote doorbraak beleefde. “Ik voel me verraden”, vertelde de 37-jarige Ronaldo. De voormalig ster van ‘The Mancunians’ keerde in de zomer van 2021 terug op het oude nest, maar dat leverde niet veel succes op.

Rangnick

Ronaldo pakte heus zijn doelpuntjes mee, maar Man Utd bleef ver verwijderd van het niveau dat van de club verwacht mag worden. Daarop werd Ralf Rangnick aangesteld als interim-manager van de opzij geschoven Ole Gunnar Solskjær. Ronaldo zei niet te weten wie Rangnick is, terwijl hij zichzelf in Manchester als het ‘zwarte schaap’ beschouwde.

“Ik zou dit allemaal niet moeten zeggen, maar het boeit me niet langer. De supporters moeten de waarheid weten. Bepaalde mensen willen me niet bij de club. Dit seizoen niet, vorig jaar ook al niet. Behalve de coach probeert ook het bestuur me richting de uitgang te manoeuvreren”, vervolgde Ronaldo.

Ten Hag

Waar Ronaldo vorig seizoen nog volop speeltijd kreeg, slonk zijn bijdrage na de komst van Ten Hag tot een bijrol. De hoofdrolspeler in deze soap claimde dat mindere trainingsarbeid in de zomer onder meer te maken had met zijn zieke dochter en dat hij in deze lastige situatie geen enkele steun kreeg.

“Ik heb geen respect voor Erik ten Hag, want hij heeft ook geen respect voor mij”, beet Ronaldo van zich af. Als van een ‘duw richting de uitgang’ al sprake was, zoals de aanvaller zegt, zette hij de laatste stapjes naar buiten zelf met onder meer het voortijdig verlaten van het stadion tijdens een wedstrijd en het geven van dit interview, want deze scheiding was inmiddels onontkoombaar.

Bedankt

Dat de breuk door Man Utd direct – dus nog tijdens het WK – definitief wordt gemaakt, valt nog wel enigszins verrassend te noemen. De club probeert het zo netjes mogelijk te houden en bedankt de nummer 7 voor 145 doelpunten in 346 wedstrijden.

“We wensen Ronaldo en zijn familie het allerbeste voor de toekomst”, meldt Man Utd. “Iedereen op de club richt zijn focus op beter en sterker worden, onder leiding van Erik ten Hag. We doen er alles aan om succesvol te zijn op het veld.”

Ronaldo en Portugal spelen donderdag hun eerste wedstrijd op het WK, in groep H, tegen Ghana.

