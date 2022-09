We hoeven er niet meer lang op te wachten, op 20 november begint het WK Voetbal in Qatar. Om 17:00 uur Nederlandse tijd speelt het gastland de openingswedstrijd tegen Ecuador. Een dag later speelt Oranje zijn eerste wedstrijd in Al Khor tegen Senegal.

Een hoop spelers mogen nog hopen op een plekje in de WK-selectie van Louis van Gaal en ook bij de andere landen zijn nog niet alle vacatures ingevuld. Op zondag 13 november moeten de bondscoaches hun definitieve selecties inleveren bij de FIFA, tot die tijd kan het speculeren losgaan.



Een aantal spelers weten echter nu al dat de kans op een optreden op het WK erg klein is. Landen als Italië, Chili, Colombia en Zweden wisten zich niet te plaatsen en een aantal spelers kampen met zware blessures. Dit zijn tien topspeler's die we niet in actie gaan zien in Qatar.

Erling Braut Haaland

Hij is in korte tijd uitgegroeid tot een van de beste spitsen ter wereld. Erling Braut Haaland maakt in 2019 furore bij Red Bull Salzburg met onder andere acht goals in de Champions League en verdiende daarmee een wintertransfer naar Borussia Dortmund.

Bij de Duitsers gaat Haaland door waar hij mee bezig was: het scoren van doelpunten. De Noor scoort 62 Bundesliga-goals in 67 wedstrijden en verkaste deze zomer naar Manchester City. In de Premier League staat de 22-jarige Haaland inmiddels op elf doelpunten in slechts zeven wedstrijden.

Bij de nationale ploeg scoort Haaland er ook op los, maar zijn vijf goals in de WK-kwalificatie waren niet genoeg voor Noorwegen om een ticket te verdienen naar Qatar en dus zullen we de topspits niet zien scoren op het wereldkampioenschap.

Erling Haaland viert zijn eerste doelpunt in het shirt van Manchester City. Foto: Getty Images

Martin Ødegaard

Een andere Noor die zich langzaam ontpopt tot een van de beste spelers in de Premier League is Martin Ødegaard. De middenvelder maakte op zestienjarige leeftijd als toptalent de overstap naar Real Madrid, maar wist daar de torenhoge verwachtingen nooit waar te maken.



Na huurperiode's bij onder andere SC Heerenveen, Vitesse en Real Sociedad verliet hij de Madrilenen vorig seizoen definitief voor Arsenal. In Londen heeft hij inmiddels zijn draai gevonden en is hij zelfs benoemd tot eerste aanvoerder. Ødegaard is echter met Noorwegen, net als Haaland, niet te bewonderen in Qatar.

Georginio Wijnaldum

Het Nederlands Elftal wist zich natuurlijk wel gewoon te plaatsen voor Qatar, maar reserve-aanvoerder Georginio Wijnaldum moet het WK naar alle waarschijnlijkheid toch aan zich voorbij laten gaan. De 31-jarige middenvelder brak op de training bij zijn nieuwe club AS Roma zijn scheenbeen en heeft een wonder nodig om op tijd hersteld te zijn.

Wijnaldum was op het EK in 2021 nog een van de dragende spelers van Oranje. De oud-speler van Feyenoord en PSV scoorde drie keer in de groepsfase tegen Oekraïne en Noord-Macedonië. Zijn positie werd de afgelopen Nations League-duels ingevuld door Davy Klaassen en Cody Gakpo.

Georginio Wijnaldum juicht na zijn 1-0 tegen Oekraïne op het EK in 2021. Foto: Getty Images

Alexander Isak

De lijst met Premier-League sensaties die het WK missen, is nog niet ten einde. Alexander Isak verruilde deze transferzomer Real Sociedad voor Newcastle United en kende een prima start met onder andere een goal tegen Liverpool.



De Nederlandse voetbalfans kennen de 23-jarige spits nog van zijn tijd bij Willem II, waar hij in een half jaar 13 goals maakte in 16 wedstrijden. Zijn land Zweden werd tweede in de WK-kwalificatie achter Spanje en verloor vervolgens de play-offs van Polen. Geen Isak dus op het WK.

Mohammed Salah

Het ontbreken van Mohammed Salah voelt voor de neutrale voetbalfan als een groot gemis. De Egyptenaar is, ondanks zijn moeizame seizoenstart met Liverpool, nog steeds een van de beste voetballers ter wereld. In 2019 won Liverpool, mede door een doelpunt van Salah, de Champions League-finale van Tottenham Hotspur.

Egypte streed in maart met Senegal om het laatste Afrikaanse WK-ticket. In een bloedstollende wedstrijd moesten uiteindelijk penalty's bepalen wie de tickets naar Qatar mocht gaan boeken. Salah miste zelf in de serie en zag zijn toenmalige Liverpool-collega Sadio Mané voor Senegal de winnende binnenschieten.

Mohammed Salah verloor begin dit jaar ook al de finale van de Afrika Cup op penalty's. De tegenstander? Opnieuw Senegal. Foto: Imago

Franck Kessie

Een ander Afrikaans land dat het wereldkampioenschap misloopt, is Ivoorkust. De Ivorianen waren van 2006 tot en met 2014 elke keer van de partij, maar zijn nu voor de tweede achtereenvolgende keer niet te bewonderen op het WK.

Franck Kessie loopt daarmee de kans mis om zich te tonen op het allerhoogste wereldtoneel. De middenvelder zag dit jaar zijn droom in vervulling gaan met een transfer naar FC Barcelona. Kessie maakte de vijf jaar daarvoor grote indruk bij het Italiaanse AC Milan.

Luis Sinisterra

Met 25 miljoen euro werd hij de duurste uitgaande transfer van Feyenoord, Luis Sinisterra verkaste na een goed seizoen in Rotterdam naar Leeds United. De Colombiaan had die stap onder andere te danken aan zijn 11 goals in het Conference League-seizoen.



De vleugelaanvaller is voortvarend begonnen aan zijn Premier League-seizoen. Met drie goals in zijn vier laatste officiële wedstrijden heeft Sinisterra inmiddels zelfs een basisplaats veroverd.

Ook bij het Colombiaanse nationale elftal gaat het voor de rappe Sinisterra voor de wind. Hij maakte twee goals in de oefeninterland tegen Mexico en scoorde eveneens tegen Guatemala. Spijtig genoeg voor de 23-jarige Sinisterra wist Colombia zich niet te kwalificeren en mist hij samen met onder anderen Luis Díaz (Liverpool) en Davinson Sánchez (Tottenham) het WK.

Luis Sinisterra schreeuwt het uit na zijn eerste Premier-League doelpunt voor Leeds United tegen Everton. Foto: Getty Images

Marcus Rashford

Marcus Rashford heeft op 24-jarige leeftijd al 46 interlands gespeeld voor Engeland en zat in 2021 bij de EK-selectie die het tot de finale op Wembley schopten. Toch lijkt het onwaarschijnlijk dat we de aanvaller van Manchester United in het Engelse shirt gaan zien in Qatar.

Mede door een vormdip zat Rashford de afgelopen interlands al niet meer bij de selectie en nu heeft de Engelsman ook een lichte hamstringblessure opgelopen. Inmiddels is Rashford alweer op het trainingsveld verschenen, maar is het afwachten of bondscoach Gareth Southgate een plekje voor hem overhoudt in zijn WK-selectie.

Gianluigi Donnarumma

Ook een van de beste doelmannen ter wereld ontbreekt op het WK. Het was een grote blamage voor het Italiaanse voetbal toen de 'Azzurri' door Noord-Macedonie werden uitgeschakeld in de play-offs voor een ticket naar Qatar. Italië ging door een late treffer van Aleksandr Trajkovski met 1-0 onderuit in Palermo.

Dat betekent dat we Gianluigi Donnarumma niet in actie gaan zien op het WK Voetbal. De 1,96 meter lange doelman is op 23-jarige leeftijd uitgegroeid tot de onbetwiste eerste doelman van Paris Saint Germain, maar de spitsen zullen in Qatar geen last hebben van zijn Italiaanse reflexen.

Gianluigi Donnarumma in actie voor 'La Squadra Azzurra'. Foto: Getty Images

Riyad Mahrez

De laatste speler uit dit rijtje is Riyad Mahrez. De aanvaller van Manchester City is een van de steunpilaren uit de Algerijnse ploeg, maar verloor de play-off finale met zijn land na verlenging van Kameroen.

Mahrez maakte in 2014 zijn debuut op het WK, hij speelde zijn enige wedstrijd in de groepsfase tegen België. De wedstrijd werd dankzij late goals van Marouane Fellaini en Dries Mertens met 2-1 door de Belgen gewonnen.

