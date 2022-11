Het is een bekend beeld voor de gemiddelde voetbalkijker: Neymar op de grond met een van pijn vertrokken gezicht. De Braziliaanse dribbelaar is niet wars van een stukje amateurtoneel, maar krijgt ook wel heel veel schoppen te verduren.

De beelden van een huilende Neymar met een duidelijk opgezette enkel doen meteen terugdenken aan het WK in Brazilië. In eigen land kostte een knietje in zijn rug van de Colombiaan Juan Camilo Zúñiga Neymar de halve finale. Met een gebroken ruggenwervel zag hij zijn teamgenoten vervolgens door een geweldige oorwassing van de Duitsers uit het toernooi gekegeld worden.

"Ik weet zeker dat Neymar dit WK nog speelt", klonk bondscoach Tite optimistisch na afloop van de 2-0 overwinning van zijn team op Servië, maar of de schade dit keer ook echt meevalt, kan pas worden vastgesteld als de zwelling uit de enkel is getrokken en dat zal enkele dagen duren.

"Op dit moment hebben we nog geen MRI-scan ingepland", meldt bondsarts Rodrigo Lasmar, "maar morgen onderzoeken we de enkel opnieuw. We blijven hem behandelen, maar met een dergelijke blessure moeten we de eerste 24 tot 48 uur afwachten."

Eerder dit toernooi zagen we al meerdere spelers wegvallen met blessure. De Saoedische verdediger Yasser Al-Shahrani kwam in hun verrassende zege op Argentinië hard in botsing met de knie van zijn keeper Mohammed Al-Owais en moest met spoed geopereerd worden. Inmiddels gaat het beter met de speler, maar zijn toernooi is wel voorbij.

In dit geval liep dus de veldspeler de grootste schade op. In het duel van Iran was het precies andersom. Keeper Ali Beiranvand brak zijn neus bij een botsing met zijn teamgenoot Majid Hosseini in het duel met Engeland. Zijn schade lijkt echter mee te vallen en hij staat zelfs alweer op het veld.

Datzelfde geldt voor Lucas Hernandez. De Franse back verdraaide bij de openingsgoal van Australië zijn knie en liep een scheurtje op in zijn kruisband. De ene broers dood is de andere broers brood in dit geval, want Lucas werd vervangen door zijn broer Theo.

Het is het zoveelste slechte nieuws voor bondscoach Didier Deschamps. De titelverdediger moest namelijk al afreizen naar Qatar zonder Karim Benzema, Paul Pogba, N’Golo Kanté en Presnel Kimpembe. Bovendien zagen Les Bleus Christopher Nkunku in de voorbereiding ook nog eens wegvallen.

In diezelfde groep raakte Denemarken ook een speler kwijt. Middenvelder Thomas Delaney liep in het duel met Tunesië een knieblessure op en zal zo'n vier weken uitgeschakeld zijn.

