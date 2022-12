"Ik heb alle wedstrijden gezien en kan heel duidelijk zijn. Dit was de beste groepsfase van een WK ooit. Dat belooft veel voor de rest van het toernooi", spreekt Infantino op de website van de FIFA . Ook over de achtste finale is hij positief. "28 doelpunten in acht wedstrijden. Dat is het hoogste aantal sinds wij in 1986 zijn gestart met een tweede ronde met zestien teams."

"De wedstrijden waren geweldig. Het was hoge kwaliteit in prachtige stadions. Ook de toeschouwersaantallen zijn erg mooi, 51.000 gemiddeld. De stadions zijn bijna elke wedstrijd uitverkocht."

Televisierecords

Maar Infantino is daarmee nog niet klaar met zijn lofzang. "Ook op televisie breken we records. We hebben nu al meer dan twee miljard kijkers. Dat is echt ongelooflijk. Het streven is om boven de 5 miljard uit te komen."

"We hebben bovendien al 2,5 miljoen mensen in de straten van Doha gezien en een paar honderdduizend in de stadions per dag. Ze juichen samen en steunen hun teams. Er is een prachtige sfeer, er zijn veel goals, het is spannend en er zijn mooie verrassingen."

Mondiaal

Dat alle continenten waren vertegenwoordigd in de achtste finale is volgens Infantino een andere belangrijke ontwikkeling. "Voetbal is mondiaal aan het worden. Er bestaan geen grote en kleine landen meer. Het niveau is erg gelijk."

Ondanks alle cijfers benadrukt Infantino dat hij streeft naar een hoger doel. "Uiteindelijk gaat voetbal erom dat we mensen over de hele wereld een glimlach en vreugde bezorgen, ook op het WK. Dat is dus iets wat we tot het einde van het toernooi moeten vasthouden."

Waar volg je het WK-nieuws?

