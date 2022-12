Het zat er al aan te komen dat Bergwijn zijn basisplaats terugkreeg en dat is nu bevestigd. Eén en ander heeft vermoedelijk te maken met het verschil tussen de eerste en tweede helft die Oranje op de mat legde tegen de Verenigde Staten (3-1). Ook toen maakte Davy Klaassen plaats voor de aanvaller.

Dat gebeurde toen in de rust, nu dus al bij de aftrap. De keuze voor Bergwijn wordt ongetwijfeld met vreugde begroet door Depay, die al diverse keren liet weten een voorkeur te hebben voor samenspel met de aanvaller van Ajax. Bergwijn en Depay krijgen voorin ondersteuning van Cody Gakpo.

Geen Di Maria, wel Messi

De rest van het basiselftal van Oranje laat zich raden, terwijl bij Argentinië de ogen natuurlijk op slechts één van de elf spelers zijn gericht. Dat is natuurlijk Lionel Messi. De nummer 10 krijgt Ángel Di Maria niet aan zich gelinkt. Di Maria miste al de wedstrijd tegen Australië (2-1) en staat nu opnieuw niet in de basis. Het andere twijfelgeval, Rodrigo de Paul, speelt wel. Grote kans dat De Paul opvalt vanuit zijn rol, want hij is de man die Messi het vaakst aanspeelt.

Lautaro Martínez en Papu Gomez – die uitviel in de achtste finales – staan niet aan het vertrek en de vraag is of ze fit genoeg zijn om in te vallen. Opvallend is verder dat er achterin een Argentijn opduikt met een Ajax-verleden: Lisandro Martínez.

Martínez is als centrale verdediger niet altijd een zekerheidje, maar mag nu starten omdat wordt gekozen voor een extra verdediger en dus 5-3-2. Nicolas Tagliafico is opnieuw tweede keus zijn en moet hopen dat trainer Lionel Scaloni een invalbeurt in gedachten heeft.

Scheidsrechter

De scheidsrechter bij Nederland - Argentinië is Antonio Mateu Lahoz. De Spanjaard werd in een reactie op zijn aanstelling door Van Gaal omschreven als een ‘uitstekende scheidsrechter’.

Opstellingen Nederland en Argentinië

Opstelling Oranje: Noppert; Dumfries, Timber, Van Dijk, Aké, Blind; F. De Jong, De Roon, Gakpo; Bergwijn, Memphis.

Opstelling Argentinië: E. Martínez; Molina, Romero, Otamendi, L. Martínez, Acuña; De Paul, Fernández, Mac Allister; Messi, Álvarez.

