Alles leek de afgelopen jaren goed te gaan voor Marco Reus. De blessuregevoelige middenvelder van Borussia Dortmund kwam twee seizoenen op rij tot meer dan dertig wedstrijden en het WK in Qatar lonkte. Totdat in de derby tegen Schalke 04 opnieuw het noodlot toesloeg.

Na 32 minuten verliet de 33-jarige Reus met tranen in zijn ogen het veld per brancard. In de Kohlenpott-derby liep hij namelijk een ernstige enkelblessure op. Direct werd gevreesd voor het WK en die zorgen bleken terecht. Bondscoach Hansi Flick heeft Reus niet opgeroepen.

Het is al de vierde keer dat de Duitser een eindtoernooi aan zich voorbij moet laten gaan. Op het - door Duitsland gewonnen - WK van 2014 moest Reus verstek laten gaan met een enkelblessure. Twee jaar later speelde in aanloop naar het EK een schaambeenontsteking hem parten en in 2021 werd hij thuisgelaten wegens oververmoeidheid.

Piepjonge debutant

Tegenover de afwezigheid van Reus staat het WK-debuut van een piepjonge Dortmund-debutant. De pas zeventienjarige Youssoufa Moukoko mag hopen op speelminuten op het eindtoernooi in Qatar.

De talentvolle spits maakte in de jeugd van Borussia Dortmund furore door in vrijwel elk seizoen meer dan een op een te lopen. In 2020 maakte hij op zestienjarige leeftijd zijn debuut tegen Hertha BSC. Dit seizoen was hij in 13 wedstrijden al goed voor 6 goals.

Youssoufa Moukoko kan na Pelé de jongste doelpuntenmaker ooit worden op een WK. Foto: SID

WK-selectie Duitsland

Doelmannen: Manuel Neuer (Bayern München), Marc-André ter Stegen (FC Barcelona) en Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt)

Verdedigers: Armel Bella-Kotchap (Southampton FC), Matthias Ginter (SC Freiburg), Christian Günter (SC Freiburg), Thilo Kehrer (West Ham United), Lukas Klostermann (RB Leipzig), David Raum (RB Leipzig), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund) en Niklas Süle (Borussia Dortmund)

Middenvelders: Julian Brandt (Borussia Dortmund), Leon Goretzka (Bayern München), Mario Götze (Eintracht Frankfurt), İlkay Gündoğan (Manchester City), Kai Havertz (Chelsea), Jonas Hofmann (Borussia Mönchengladbach), Joshua Kimmich (Bayern München) en Jamal Musiala (Bayern München)

Aanvallers: Karim Adeyemi (Borussia Dortmund), Niclas Füllkrug (Werder Bremen), Serge Gnabry (Bayern München), Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund), Thomas Müller (Bayern München) en Leroy Sané (Bayern München)

Bondscoach: Hansi Flick

Lukaku redt het net

Ook de selectie van de Rode Duivels is inmiddels bekend gemaakt. Voor de Belgen was het nog even spannend of topscorer Romelu Lukaku het toernooi in Qatar ging halen, maar de Inter-spits heeft - ondanks zijn blessure - een plekje gekregen in de 26-koppige selectie van bondscoach Roberto Martínez.

Verder is er een plaatsje ingeruimd voor de ervaren verdedigers Tobias Alderweireld en Jan Vertonghen. Zij moeten nog steeds de kar gaan trekken van de Belgische defensie. België speelt zijn eerste groepsduel op woensdag 23 november als Canada de tegenstander is.

Romelu Lukaku lijkt op tijd fit te zijn voor het WK in Qatar. Foto: Getty Images

WK-selectie België

Doelmannen: Koen Casteels (VfL Wolfsburg), Thibaut Courtois (Real Madrid) en Simon Mignolet (Club Brugge)

Verdedigers: Toby Alderweireld (Antwerp FC), Wout Faes (Leicester City), Zeno Debast (Anderlecht), Jan Vertonghen (Anderlecht), Arthur Théate (Stade Rennais), Leander Dendoncker (Aston Villa), Timothy Castagne (Leicester City) en Thomas Meunier (Borussia Dortmund)

Middenvelders: Thorgan Hazard (Borussia Dortmund), Yannick Carrasco (Atlético Madrid), Kevin De Bruyne (Manchester City), Amadou Onana (Everton), Axel Witsel (Atlético Madrid), Youri Tielemans (Leicester City) en Hans Vanaken (Club Brugge)

Aanvallers: Eden Hazard (Real Madrid), Charles De Ketelaere (AC Milan), Jeremy Doku (Stade Rennais), Michy Batshuayi (Fenerbahçe), Dries Mertens (Galatasaray), Romelu Lukaku (Inter Milan), Leandro Trossard (Brighton & Hove Albion) en Loïs Openda (RC Lens)

Bondscoach: Roberto Martínez

