Het grootste deel van dit WK zit er qua aantal wedstrijden al op, maar de echte spanning begint nu pas. Toch hebben we al kunnen genieten van een aantal geweldige ontknopingen in de groepsfase. Zo werden Duitsland en België verrassend uitgeschakeld. De Duitsers hadden niet genoeg aan een overwinning op Costa Rica na een eerdere nederlaag tegen Japan en kunnen al naar huis.

Ook onze Zuiderburen kwamen van een koude kermis thuis na de poulefase. Een overwinning op Canada en een gelijkspel tegen Kroatie was door het zure verlies tegen Marokko niet genoeg voor een ticket voor de achtste finales. Bondscoach Roberto Martínez werd na de laatste groepswedstrijd direct ontslagen.

Verrassende uitschakelingen betekenen ook da een aantal landen ons juist positief hebben verbaasd in Qatar. Voor landen als Japan, Senegal, Marokko en Australië is het een droom die uitkomt om ook na de groepsfase nog actief te kunnen zijn op een wereldkampioenschap.

Cody Gakpo is met drie doelpunten momenteel gedeeld topscorer van het WK. Foto: Getty Images

Nederland-Verenigde Staten

Het Nederlands elftal was gelukkig niet een van de toplanden die verrassend het onderspit moesten delven in hun groep. Ondanks moeizame zeges op Senegal en Qatar en een teleurstellend gelijkspel tegen Ecuador eindigde het toch bovenaan in groep A en treft het in die achtste finale de energieke Amerikanen.

De Verenigde Staten kwamen weliswaar niet verder dan gelijke spelen tegen Wales en Engeland, maar een zwaarbevochten overwinning op Iran was uiteindelijk net genoeg om als tweede door te stoten naar de volgende ronde. Kunnen de manschappen van Louis van Gaal zaterdag de gevaarlijke Amerikanen uit de kwartfinale houden?

Argentinië-Australië

Op dezelfde dag als Nederland probeert ook Lionel Messi met zijn Argentinië de WK-droom in leven te houden. De Argentijnen begonnen dramatisch aan het toernooi met een nederlaag tegen Saudi-Arabie, maar herpakten zich knap met overwinning op zowel Mexico als Polen.

De tegenstander in die achtste finale is Australië. De Socceroos wonnen eerder deze week knap met 1-0 van Denemarken en plaatsten zich daarmee voor het eerst sinds 2006 weer eens voor de achtste finales. Kan Australie aanstaande zaterdag in het Ahmad Bin Ali Stadion opnieuw voor een stunt zorgen?

Frankrijk-Polen

Het duel tussen Frankrijk en Polen is een strijd tussen de twee misschien wel beste spitsen van deze aardbol. PSG-ster Kylian Mbappé neemt het namelijk op tegen FC Barcelona-spits Robert Lewandowski. Frankrijk is vooraf de grote favoriet, maar de Polen hebben naast Lewandowski met Piotr Zieliński en Wojciech Szczęsny nog een aantal Europese-topspelers.

Mbappé doet het overigens op dit WK al wel iets beter dan zijn Poolse collega-spits. De aanvaller staat na drie wedstrijd ook op drie doelpunten, Lewandowski moet het voorlopig doen met een treffer in de overwinning op Saudi-Arabie.

De twee topspitsen Kylian Mbappé en Robert Lewandowski nemen het tegen elkaar op in de achtste finale van het WK. Foto: Getty Images

Engeland-Senegal

Bij de Engelse nationale ploeg lijkt er op dit moment geen vuiltje aan de lucht. Met ruime zeges op Wales en Iran en een doelpuntloos gelijkspel tegen de Verenigde Staten werd de groep winnend afgesloten en ontlopen zij daardoor het Nederlands elftal in de achtste finale.

Tegenstander Senegal onderschatten is echter niet het slimste wat je kunt doen op een WK. De Senegalezen bewezen tegen Oranje een hele stugge tegenstander te kunnen zijn en aanvaller Ismaïla Sarr lijkt langzaam de schoenen van de geblesseerde Sadio Mané te kunnen vullen.

Japan-Kroatië

De eerste achtste finale waar vooraf geen duidelijke topfavoriet kan worden aangewezen is die tussen Japan en Kroatië. De Kroaten kropen - mede door gemiste kansen van Romelu Lukaku - door het oog van de naald tegen Belgie, maar plaatsten zich uiteindelijk toch als tweede voor de volgende knockout-fase.

De Japanners leven in de zevende hemel, hoewel er tegen de verhouding in werd verloren van Costa Rica werden in Qatar met Spanje en Duitsland twee absolute toplanden aan de zegekar gebonden. De Japanners waren plots groepswinnaar van de zware poule en zijn wellicht nog tot veel meer in staat dit toernooi.

Marokko-Spanje

Een volksfeest in zowel Marokko, Nederland als Belgie barstte los toen Marokko het voor elkaar kreeg om als groepswinnaar naar de achtste finales te gaan. De Marokkanen wonnen, met uitblinker Ziyech, van Belgie en Canada en hielden daarmee alle ploegen in de groep achter zich.

In de achtste finale treffen zij Spanje. De Spanjaarden waren na een 7-0-overwinning op Costa Rica plots topfavoriet om het WK te winnen, maar een gelijkspel tegen Duitsland en een verrassende nederlaag tegen Japan zorgen ervoor dat ook Marokko bloed ruikt.

