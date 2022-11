De nationale ploeg van Duitsland reageert hiermee zichtbaar op het door de FIFA uitgevaardigde verbod tegen het dragen van de OneLove-aanvoerdersband. Doelman Manuel Neuer had deze band graag om zijn arm gehad, maar de Duitse voetbalbond krabbelde terug omdat met een gele kaart werd gedreigd.

De Duitsers voelen zich gemuilkorfd, een statement dat Jan Vertonghen namens België ook al maakte. De verdediger gaf aan dat hij zich in de gaten gehouden voelt en durft niet vrijuit te spreken omdat hij vreest anders te worden geschorst voor zijn wedstrijden.

Geen juridische stappen

Behalve Duitsland zetten ook ploegen als Engeland, Nederland, Wales, Frankrijk en België een streep door hun plannen, maar de Duitse voetballers zijn de eerste die met een alternatief statement komen. Toevallig of niet gebeurde dit vlak nadat de Duitse bond liet weten geen juridische stappen te ondernemen om later alsnog met OneLove-band te kunnen voetballen.

Duitse minister draagt OneLove-band

De veelbesproken OneLove-aanvoerdersband was wel zichtbaar op de tribune en niet om de arm van de minste persoon, maar van een hoogwaardigheidsbekleder. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Nancy Faeser, werd ermee gespot door een fotograaf, die prompt afdrukte. Het was Faeser blijkbaar gelukt om de band mee in het stadion te krijgen, terwijl er juist streng wordt gecontroleerd op ‘regenboog-uitingen’.

De Duitse minister van Binnenlandse Zaken doet in Qatar op de tribunes van zich spreken Foto: Getty Images

Alex Scott

Diverse shirts, hoedjes, petten en zelfs vlaggen werden er de afgelopen dagen, sinds de start van het WK, uitgepikt bij de controles. BBC-analyticus en oud-speelster Alex Scott zorgde ook al voor een opmerkelijk moment, rondom Engeland - Iran (6-2), door diezelfde OneLove-band te dragen terwijl ze langs de lijn haar analyse verzorgde.

Verklaring DFB

“Met de OneLove-aanvoerdersband wilden we een voorbeeld stellen voor de waarden die leven binnen onze selectie; diversiteit en wederzijds respect. We wilden samen met andere voetbalbonden van ons laten horen. Het gaat ons niet om het overbrengen van een politieke boodschap. Over mensenrechten kan simpelweg niet worden onderhandeld”, voegde de Duitse voetbalbond, DFB, later toe via Twitter.

“Mensenrechten zouden vanzelfsprekend moeten zijn. Maar dat is helaas nog steeds niet het geval. Daarom is het zo belangrijk voor ons om iets van ons te laten horen. Ons iets verbieden komt neer op ons de mond snoeren. Ons standpunt is helder.”

