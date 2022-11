Rüdiger is geboren in Berlijn, maar zijn moeder is afkomstig uit Sierra Leone. De nieuwe ster van Real Madrid wil al het geld dat hij verdient, gebruiken om de kinderen in het Afrikaanse land een betere toekomst te bieden.

De kinderen hebben een aangeboren afwijking aan de voet, die ervoor zorgt dat ze niet volledig kunnen meedoen. Bovendien rust er in Sierra Leone nog een groot taboe op mensen met een handicap. Ze worden geïsoleerd, gepest en maken weinig kans op een baan en een normaal leven.

"Het doet pijn om te zien hoe kinderen in Sierra Leone moeten opgroeien. Met een operatie kan de afwijking gecorrigeerd worden en daarna kunnen de kinderen eindelijk normaal lopen en meedoen met het sociale leven", legt de centrale verdediger uit aan het Spaanse Marca

'Minste wat ik kan doen'

De 29-jarige Rüdiger ziet het al de normaalste zaak van de wereld om zich in te zetten voor dergelijke goede doelen. "Het is het minste wat ik kan doen. In Duitsland heb ik kansen gekregen die ze in Sierra Leone nooit krijgen."

"Ik ben heel dankbaar voor die kansen en waardeer de gepriviligeerde positie waarin ik nu zit. Mensen daar helpen is een eer voor mij, ik wil ook graag meer projecten van de grond krijgen in Afrika."

Naast de operaties wil Rüdiger ook zijn eigen foundation beginnen in Sierra Leona, waarmee hij het land van zijn moeder nog beter wil helpen.

Antonio Rüdiger viert een doelpunt in het La Liga-duel met RCD Mallorca. Foto: Getty Images

Real Madrid

Rüdiger is in korte tijd uitgegroeid tot een van de beste centrale verdedigers van de wereld. De Duitser begon zijn carrière bij Vfb Stuttgart en belandde via AS Roma en Chelsea deze zomer bij topclub Real Madrid.

Daar is hij in korte tijd uitgegroeid tot een vaste waarde en doet hij geregeld de vertrokken Raphaël Varane en Sergio Ramos vergeten. Rüdiger speelt op woensdag 23 november zijn eerste WK-wedstrijd met Duitsland tegen Japan.

WK-selectie Duitsland

Doelmannen: Manuel Neuer (Bayern München), Marc-André ter Stegen (FC Barcelona) en Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt)

Verdedigers: Armel Bella-Kotchap (Southampton FC), Matthias Ginter (SC Freiburg), Christian Günter (SC Freiburg), Thilo Kehrer (West Ham United), Lukas Klostermann (RB Leipzig), David Raum (RB Leipzig), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund) en Niklas Süle (Borussia Dortmund)

Middenvelders: Julian Brandt (Borussia Dortmund), Leon Goretzka (Bayern München), Mario Götze (Eintracht Frankfurt), İlkay Gündoğan (Manchester City), Kai Havertz (Chelsea), Jonas Hofmann (Borussia Mönchengladbach), Joshua Kimmich (Bayern München) en Jamal Musiala (Bayern München)

Aanvallers: Karim Adeyemi (Borussia Dortmund), Niclas Füllkrug (Werder Bremen), Serge Gnabry (Bayern München), Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund), Thomas Müller (Bayern München) en Leroy Sané (Bayern München)

Bondscoach: Hansi Flick

