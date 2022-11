Door de verrassende verliespartij van Duitsland tegen Japan, moesten de Duitsers eigenlijk winnen van Spanje om plaatsing voor de volgende ronde in eigen hand te houden. Daar was in het begin van het Europese topduel weinig van terug te zien, de beste kansen waren namelijk voor de Spanjaarden.

Al in de zevende minuut trefte Dani Olmo via de handen van Manuel Neuer de lat, later in de tweede helft misten ook Jordi Alba en Ferran Torres allebei een uitgelezen kans op de openingstreffer. Doelpunten voor Spanje bleven echter uit en kort voor rust dacht Duitsland zelfs op voorsprong te komen.

Antonio Rüdiger kopte raak na een vrije trap vanaf de zijkant, maar het Duitse gejuich werd snel in de kiem gesmoord toen de videoscheidsrechter buitenspel constateerde. Even later was Rüdiger nog eens dichtbij, maar de Spaanse doelman Unai Simon bracht redding. Beide ploegen gingen dan ook met de brilstand op het bord aan de thee.

Niklas Süle komt te laat en ziet Alvaro Morata de 1-0 achter Manuel Neuer schieten. Foto: Getty Images

Invallers drukken stempel

Na de pauze kwam de wedstrijd - die onder leiding stond van de Nederlandse scheidsrechter Danny Makelie - een beetje los. De Duitsers zetten meer druk, maar grote kansen kreeg het niet direct. Na ruim een uur spelen kreeg het zelfs de deksel op de neus als invaller Alvaro Morata op aangeven van Jordi Alba subitel de 1-0 binnentikte.

In de 71e minuut reageerde de Duitse bondscoach Hansi Blick met een driedubbele wissel. Niclas Füllkrug, Leroy Sané en Lucas Klostermann binnen de lijnen en vooral door de eerste twee keerde de wedstrijd wat om. Sané zette de uitblinkende Jamal Musiala alleen voor de keeper, maar hij schoot recht op Simon.

In de 83e minuut volgde eindelijk de Duitse verlossing. Via Sané en Musiala valt de bal voor de voeten van Füllkrug en die schoot keihard de gelijkmaker tegen de touwen. Het was pas de tweede interlandgoal van de spits van Werder Bremen is zijn derde interland.

Duitsland moet winnen

Duitsland gaat dan zelfs op jacht naar de drie punten en was daar in de absolute slotfase van het duel nog heel dichtbij. De pijlsnelle Sané werd knap weggestoken, maar wil doelman Simon omspelen en kwam daarmee net niet uit met zijn passen. Een gelijkspel is dan ook het maximaal haalbare vandaag voor Duitsland.

En dus kunnen de Duitsers alles behalve met een gerust hart toeleven naar de derde groepswedstrijd. Een overwinning op Costa Rica is cruciaal, maar ook de uitslag tussen Spanje en Japan is belangrijk. Wanneer Japan de Spanjaarden weet te verslaan is uitschakeling onvermijdbaar voor Die Mannschaft.

Stand Groep E

1. Spanje - 4 punten (+7)

2. Japan - 3 punten (+0)

3. Costa Rica - 3 punten (-6)

4. Duitsland - 1 punt (-1)

