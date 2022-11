Memphis en Dumfries kwamen maandagochtend allebei goedgemutst aan op de KNVB-campus in Zeist. Even zat de schrik er goed in voor bondscoach Louis van Gaal met de langdurige blessure van zijn topscorer Memphis en het uitvallen van Dumfries in de Italiaanse topper tegen Atalanta.

Het Nederlands elftal kwam voor het eerst bij elkaar in aanloop naar het WK in Qatar dat aanstaande zondag van start gaat. Na een spectaculaire opkomst, onder leiding van het DJ-duo Lucas & Steve, werkten een aantal internationals een rustige training af voor de oog van de Oranje-fans.

Ad

Na afloop stelden zowel Memphis als Dumfries voor de camera van de NOS de Nederlandse voetbalsupporters gerust. Normaal gesproken kunnen de twee oud-PSV'ers fit aan de start verschijnen in de oliestaat.

FIFA Wereldkampioenschap Qatar 2022 | Nederlands elftal veilt WK-shirts voor arbeidsmigranten 18 UUR GELEDEN

Scan uit voorzorg

"Ik kan gewoon in de basis starten tegen Senegal", vertelt Dumfries opgelucht. "Ik voel me fit, maar het was wel even schrikken. Ik kreeg een tik en daarna werd mijn knie heel stijf, ik kon niet meer honderd procent rennen dus dan moet je jezelf laten wisselen."

Dumfries liet uit voorzorg nog wel een aantal scans maken in het ziekenhuis in Nederland. "Bij Oranje heb ik een paar tests gedaan, maar die waren allemaal goed. Straks gaan we nog even naar het ziekenhuis om alle onzekerheid weg te nemen, maar daaruit verwacht ik niets geks."

Terugslag

Tijdens de rustige training zagen we ook Memphis voor het eerst sinds september weer in actie op het gras. De spits van FC Barcelona heeft tijdens zijn blessure echter absoluut niet stilgezeten.

"De afgelopen weken heb ik keihard getraind, ik timmer hard aan de weg en voel me nu gewoon fit. Als je in de duels niet steeds aan je blessure denkt, dan weet je dat het goed gaat."

Memphis had tijdens zijn revalidatieperiode wel te maken met een terugslag, waardoor hij niet meer in actie kon komen in Spanje. "Ik had het gevoel dat ik belangrijk had kunnen zijn, dus dan baal je wel."

Goede communicatie

De geboren Rotterdammer, die nog 9 doelpunten nodig heeft om topscorer aller tijden van Oranje te worden, kreeg tijdens de persconferentie van Louis van Gaal echter wel te horen dat hij waarschijnlijk niet aan de start verschijnt tegen Senegal. Vincent Janssen wordt zijn vervanger

"Het is altijd moeilijk om te horen dat je niet gaat starten, maar alles heeft en reden en de trainer doet alles met een bepaalde visie. We communiceren goed met elkaar, dus dat is geen probleem."

Het Nederlands elftal begint op maandag 21 november aan zijn jacht op de felbegeerde wereldbeker. De Afrikaanse kampioen Senegal is om 17:00 uur de eerste tegenstander.

Memphis Depay is op jacht naar de titel van topscorer aller tijden bij Oranje. Foto: Eurosport

Topscorers Nederlands elftal

1. Robin van Persie - 50 doelpunten (102 interlands)

2. Klaas-Jan Huntelaar - 42 doelpunten (76 interlands)

3. Memphis Depay - 42 doelpunten (81 interlands)

4. Patrick Kluivert - 40 doelpunten (79 interlands)

5. Dennis Bergkamp - 37 doelpunten (79 interlands)

6. Arjen Robben - 37 doelpunten (96 interlands)

7. Faas Wilkes - 35 doelpunten (38 interlands)

8. Ruud van Nistelrooij - 35 doelpunten (70 interlands)

9. Abe Lenstra - 33 doelpunten (47 interlands)

10. Johan Cruijff - 33 doelpunten (48 interlands)

Waar volg je het WK-nieuws?

Al het nieuws rondom het Nederlands elftal en het WK voetbal in Qatar volg je hier bij Eurosport.

FIFA Wereldkampioenschap Qatar 2022 | Bruno Fernandes spreekt zich uit over gastland - "Een WK moet beter dan dit" 20 UUR GELEDEN