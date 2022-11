Ad

De timing van de mogelijke blessure komt voor Dumfries op het slechtst denkbare moment. Over een week staat namelijk het eerste duel van Oranje met Senegal op het WK voetbal te wachten.

FIFA Wereldkampioenschap Qatar 2022 | Van Gaal legt afwezigheid Cillessen uit - "Is niet in zijn beste vorm" 11/11/2022 OM 14:27

Belangrijke schakel

Het eventuele wegvallen van de 26-jarige Rotterdammer is een enorme aderlating voor het Nederlands elftal. Dumfries heeft namelijk al een aantal jaar een basisplaats en ook onder bondscoach Louis van Gaal is hij de eerste keuze.

Op het EK in 2021 was Dumfries nog enorm belangrijk in de groepsfase met doelpunten tegen zowel Oostenrijk als Oekraïne. Het is nog niet duidelijk hoe ernstig de blessure van de rechtsback daadwerkelijk is.

Frimpong staat klaar

Wanneer Dumfries daadwerkelijk het WK aan zich voorbij moet laten gaan, opent dat nieuwe kansen voor andere spelers. Zijn plaats in de basis wordt naar alle waarschijnlijkheid ingevuld door Bayer Leverkusen-verdediger Jeremie Frimpong.

Frimpong maakt een uitstekende indruk in de Bundesliga en is dan ook opgenomen in de definitieve selectie voor Qatar . Bij blessures kan op dit moment echter nog een extra vervanger worden opgeroepen voor de WK-selectie.

Jeremie Frimpong was bij zijn club Bayer Leverkusen dit seizoen al goed voor 5 goals en 4 assists. Foto: Getty Images

Afvallers ruiken kans

Voor de plaats van Dumfries in het vliegtuig naar Qatar maken nog een aantal spelers kans. Van Gaal kan ervoor kiezen om met Ajax-back Devyne Rensch een directe opvolger voor de rechtsback te kiezen, maar dat is zeker niet de enige optie.

De bondscoach kan ook wat gaan schuiven achterin. Jurriën Timber kan op meerdere posities uit te voeten en kan eventueel ook als rechtsback fungeren. Dit opent de deur voor Sven Botman, de centrale verdediger van Newcastle United maakt indruk in de Premier League en kan als extra defensieve kracht nog dromen van Qatar.

Of Van Gaal daadwerkelijk een vervanger moet oproepen, hangt dus volledig af van de ernst van de kwetsuur van Dumfries. De kans bestaat ook dat de oud-verdediger van Sparta Rotterdam, sc Heerenveen en PSV zich uit voorzorg heeft laten wisselen en dat hij over zeven dagen gewoon kan schitteren in het Al Thumama Stadion

Sven Botman in actie in het met 1-0-gewonnen duel met Chelsea. Foto: Getty Images

Waar volg je het WK-nieuws?

Al het nieuws rondom het Nederlands elftal en het WK voetbal in Qatar volg je hier bij Eurosport.

FIFA Wereldkampioenschap Qatar 2022 | "Vincent Janssen speelt tegen Senegal" - Van Gaal over WK-selectie 11/11/2022 OM 12:36