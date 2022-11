Op het eerste gezicht is het niet helemaal duidelijk wat de Qatarese mascotte voor dit WK voetbal moet voorstellen. De eerste associaties worden automatisch gelegd met een traditionele kandora of met een vrolijk spookje. De organisatie van het WK geeft aan dat je zelf mag bepalen wat je in La'eeb ziet.

"Het is een universum die je maar moeilijk kunt beschrijven. We moedigen daarom iedereen aan om voor zichzelf te bedenken waar La'eeb het meest op lijkt', klinkt uit vanuit de bedenkers van het figuurtje.

Letterlijke betekenis

De letterlijke betekenis van het Arabische La'eeb is 'uiterst talentvolle speler', een verwijzing naar de voetballers die de komende maand actief zijn op het WK in Qatar.

Khalid Ali Al Mawlawi, uit de organisatie van het WK, vertelt ons het belang van La'eeb. "We weten zeker dat de fans dit speelse figuur in de armen gaan sluiten en daarmee speelt het een cruciale rol in de beleving rondom dit wereldkampioenschap."

Rijtje mascottes

Een mascotte tijdens het WK hoort er al een aantal jaar bij. In 1966 kreeg 'World Cup Willie' in Engeland de eer om het allereerste symbool van het WK voetbal te zijn. Het was een leeuw met voetbalschoenen, een verwijzing naar de bijnaam van de Engelse ploeg 'Three Lions'.

1966: Willie (Engeland)

1970: Juanito (Mexico)

1974: Tip en Tap (West-Duitsland)

1978: Gauchito (Argentinie)

1982: Naranjito (Spanje)

1986: Pique (Mexico)

1990: Ciao (Italie)

1994: Striker (Verenigde Staten)

1998: Footix (Frankrijk)

2002: Ato, Kaz en Nik (Zuid-Korea en Japan)

2006: Goleo VI (Duitsland)

2010: Zakumi (Zuid-Afrika)

2014: Fuelco (Brazilie)

2018: Zabivaka (Rusland)

2022: La'eeb (Qatar)

