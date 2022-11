De prestigestrijd tussen football en soccer begon alleraardigst. Na tien minuten is de eerste grote kans van de wedstrijd voor de Engelsen. Bukayo Saka - die tegen Iran nog de grote man was met twee goals - geeft voor op Harry Kane, maar zijn schot wordt gekraakt door de Amerikaanse defensie.

Enkele minuten later meldt ook de Verenigde Staten zich aan het Engelse doel van Jordan Pickford, Haji Wright krijgt de bal op zijn hoofd, maar kopt ruim naast. Niet veel later staat Engeland opnieuw onder druk als Juventus-middenvelder Weston McKennie over schiet.

Ad

De Verenigde Staten groeit steeds meer in de wedstrijd en is eigenlijk gewoon sterker dan het tegenvallende Engeland. Na een half uur spelen is Christian Pulisic dicht bij de openingstreffer, maar de sterspeler van Chelsea ziet zijn harde poging op de lat eindigen.

FIFA Wereldkampioenschap Qatar 2022 | Zwak Oranje stelt teleur met moeizaam gelijkspel tegen Ecuador 4 UUR GELEDEN

Voormalig Ajax-verdediger Sergiño Dest speelde 78 minuten voor The Stars and Stripes tegen Engeland. Foto: Eurosport

Bang om te verliezen

Kort voor rust zijn de 'Three Lions' ook nog dicht bij een doelpunt, maar de ploegen gaan met 0-0 rusten in Al Khor. Na de rust zijn het de Verenigde Staten - met Sergiño Dest in de basis - die blijven aandringen. Beide ploegen lijken echter banger om te verliezen dan dat ze op zoek gaan naar de winst.

Door het gebrek aan durf kunnen er ook in de vier minuten extra tijd, op een kopballetje van Kane na, geen grote kansen worden genoteerd. Het betekent dat Engeland op kop gaat in groep B met 4 punten. Er kan echter nog van alles gebeuren, want alle vier de landen kunnen nog doorstoten naar de achtste finales. Aanstaande dinsdag neemt Engeland het om 20:00 uur op tegen Wales, tegelijkertijd speelt ook de Verenigde Staten het laatste groepsduel met Iran.

Stand groep B

1. Engeland - 4 punten (+4)

2. Iran - 3 punten (-2)

3. Verenigde Staten - 2 punten (+0)

4. Wales - 1 punt (-2)

Waar volg je het WK-nieuws?

Al het nieuws rondom het Nederlands elftal en het WK voetbal in Qatar volg je hier bij Eurosport.

FIFA Wereldkampioenschap Qatar 2022 | Qatar komt beter voor de dag, maar verliest wel van Senegal 7 UUR GELEDEN