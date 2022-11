De Engelse nationale ploeg begon sterk aan zijn eerste wedstrijd op dit WK, maar een doelpunt blijft een lange tijd uit. Pas in de 35e minuut is het Jude Bellingham, die met zijn allereerste interlandgoal, de 1-0 op het scorebord zet. Daarna begint het te lopen voor 'The Three Lions'.

Kort voor de rust is het Arsenal-middenvelder Bukayo Saka die met een prachtige volley het twee doelpunt op zijn naam schrijft en in de extra tijd van de eerste helft zorgt Raheem Sterling op aangeven van Harry Kane zelfs al voor de 3-0.

De extra tijd in het eerste bedrijf is maar liefst veertien minuten, omdat al vroeg in het duel Iran-doelman Alireza Beiranvand hard in botsing komt met zijn eigen verdediger Majid Hosseini. De goalie kan niet verder en wordt gewisseld door tweede keeper Hossein Hosseini.

Jude Bellingham zorgde met zijn eerste Engeland-goal ooit voor de openingstreffer tegen Iran. Foto: Getty Images

Tweede voor Saka

Na de thee gaat Engeland vrolijk verder waar het in de eerste helft mee was gestopt. Na ruim een uur spelen is het Saka die zijn tweede doelpunt van de middag maakt. De jonge Engelsman rekent daarmee enigszins af met de felle kritiek die ontstond na zijn gemiste penalty in de EK-finale van 2021.

Slechts een paar minuten na de treffer van Saka is het Mehdi Taremi die de eer redt voor zijn land Iran. De spits van FC Porto rondt knap af na een pass van Ali Gholizadeh. Bondscoach Gareth Southgate kiest er ondanks de tegentreffer voor om flink door te wisselen.

Extreem late penalty

Invaller Marcus Rashford maakt met vrijwel zijn eerste balcontact van de wedstrijd op fraaie wijze de 5-1. Kort voor tijd zijn het twee andere wisselspelers die de 6-1 op het bord zetten. Callum Wilson legt af op de andere invaller Jack Grealish en die schuift gemakkelijk de zesde Engels treffer tegen de touwen.

In 102e minuut is het Iran die nog een penalty krijgt van scheidsrechter Raphael Claus. Taremi benut het buitenkansje en maakt zijn tweede doelpunt op dit wereldkampioenschap. Engeland speelt de volgende wedstrijd op vrijdagavond tegen de Verenigde Staten. Iran gaat op diezelfde dag op zoek naar revanche tegen Wales.

