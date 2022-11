De wereldleiders van twintig grote landen kwamen op Bali samen om te praten over onder andere de situatie in Oekraine. Naast een afvaardiging van de Europese Unie waren ook de leiders van bijvoorbeeld China, Duitsland, Frankrijk, Rusland en de Verenigde Staten aanwezig op het Indonesische eiland.

FIFA-voorzitter Infantino was uitgenodigd als gastspreker en greep die kans aan om met een opmerkelijk voorstel te komen, een staakt-het-vuren tijdens het WK voetbal in Qatar.

"Voeltbal is meer dan een sport, het kan de wereld verenigen. Het WK is dan ook een plek om mensen in vrede samen te brengen, mijn voorstel is om na te denken over een wapenstilstand, een maand lang, gedurende het WK."

Dialoog hervatten

"De dialoog moet weer hervat worden", gaat de opvolger van de omstreden Sepp Blatter verder. "Jullie zijn de wereldleiders en jullie kunnen de loop van de geschiedenis beïnvloeden."

Het is niet de eerste keer dat Infantino een dergelijk voorstel presenteert. Tijdens de loting van het WK in maart deed de FIFA-leider eenzelfde oproep.

Over de kritiek over het houden van het WK in Qatar zei Infantino niets. Het land wordt enorm bekritiseerd door de erbarmelijke mensenrechtensituatie. Zo zouden er 6500 doden zijn gevallen bij de bouw van de stadions en staan de mensenrechten in de Aziatische oliestaat ernstig onder druk.

