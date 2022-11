Eerder deze week ontstond er dus ook al ophef over de uitshirts van België. Een miniem detail aan de binnenkant van de kraag werd door de FIFA niet geaccepteerd en dus moet het woordje 'Love' afgeplakt worden.

Tegen de Belgische krant Het Nieuwsblad liet secretaris-generaal Peter Bossaert van de Belgische voetbalbond zijn ongenoegen blijken over het besluit: "Het is triestig, maar de FIFA laat ons geen keuze. Voor het overige blijft de uitrusting ongewijzigd."

Op dat laatste moet Bossaert nu dus terugkomen. Blijkbaar vindt de FIFA een shirt in de kleuren van de regenboog een te politiek statement en dus zullen de Rode Duivels een ander shirt moeten vinden om de warming-up in af te werken.

Bossaert is opnieuw verre van blij met de wereldvoetbalbond: "Feit is dat we met z'n allen niet kunnen leven met de houding van de FIFA. Ook ikzelf niet", aldus Bossaert. "De hardheid van de FIFA is stuitend. We moeten onze relatie kritisch analyseren. Wij hebben de FIFA nodig, maar zij ons ook. We zullen in de toekomst zien hoe het verder moet. De KBVB gaat de komende tijd samen met de andere betrokken landen kritisch kijken naar zijn relatie met de FIFA.."

