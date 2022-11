Het was even schrikken voor de regerend wereldkampioen als oud-Spartaan Craig Goodwin in de negende minuut de Australiers op een 0-1-voorsprong schiet. In diezelfde actie raakt Frankrijk bovendien opnieuw een van de sterkhouders kwijt.

Bayern-verdediger Lucas Hernandez lijkt zijn knie lelijk te verdraaien en moet het veld verlaten. Het is na Paul Pogba, N'Golo Kanté, Christopher Nkunku en Karim Benzema de zoveelste speler die met een blessure te maken krijgt.

Ad

Hernandez wordt opvallend genoeg vervangen door zijn eigen broer Theo. De linksback van AC Milan is sinds de verandering van het systeem bij Frankrijk op die positie een directe concurrent geworden voor zijn bloedverwant.

FIFA Wereldkampioenschap Qatar 2022 | Cristiano Ronaldo nog tijdens WK voetbal weggestuurd door Manchester United 4 UUR GELEDEN

Frankrijk recht rug

Even lijkt een nieuwe stunt - na de verrassende verliespartij van Argentinië eerder vandaag - in de maak, maar de manschappen van bondscoach Didier Deschamps raken niet in paniek. In de 27e minuut is het Adrien Rabiot die raak kopt na een voorzet van invaller Theo Hernandez.

Vijf minuten later staat Frankrijk zelfs al direct op voorsprong als Olivier Giroud op aangeven van doelpuntenmaker Rabiot voor een leeg doel zijn eerste WK-doelpunt kan binnen tikken. De spits van AC Milan snoert daarmee de kritiek, die er vooral in eigen land op hem is, enigszins de mond.

Mbappé zoekt en vindt

In de tweede helft gaan de Fransen vrolijk verder met aanvallen tegen een onmachtig Australie. Kylian Mbappé was de hele wedstrijd al op zoek naar een doelpunt. In de eerste helft schiet de PSG-ster van dichtbij over het doel van doelman Matthew Ryan, maar in de 68e minuut is het dan eindelijk raak.

Ousmane Dembele draait de bal met zijn linkerbeen perfect voor en Mbappé kopt de 3-1 tegen de touwen. Drie minuten later is het opnieuw Giroud die de eindstand op het scorebord zet. Op aangeven van zijn collega-aanvaller Mbappé kopt hij zijn tweede treffer van de avond in het net.

Frankrijk is met de overwinning direct koploper in groep D. Eerder op de dag speelde Denemarken met 0-0 gelijk tegen Tunesië. Zaterdagochtend krijgen 'the Socceroos' een herkansing als de Tunesiërs de tegenstander zijn. Frankrijk speelt zijn tweede WK-duel ook op zaterdag tegen Denemarken.

Waar volg je het WK-nieuws?

Al het nieuws rondom het Nederlands elftal en het WK voetbal in Qatar volg je hier bij Eurosport.

FIFA Wereldkampioenschap Qatar 2022 | Vertonghen spreekt liever niet meer over OneLove-band - "Voel me niet comfortabel" 7 UUR GELEDEN