De Fransen begonnen sterk aan de achtste finale tegen Polen. Via Ousmane Dembélé en Raphael Varane kwamen er in het eerste kwartier al een aantal kleine kansjes, maar de grootste kans van de openingsfase was er voor Polen.

Na iets meer dan twintig minuten viel de bal plots voor de voeten van de Poolse vedette Robert Lewandowski, maar de spits schoot met links net naast de paal. Enkele minuten later was het Frankrijk die - in een open begin van de wedstrijd - de openingstreffer op de schoen had. Olivier Giroud gleed een voorzet van Dembélé net niet binnen.

In de 38e minuut had Polen op voorsprong moeten komen tegen een van de topfavorieten van dit WK. Middenveld Piotr Zielinski kreeg de bal in de zestien van Frankrijk en kon vrij schieten, maar vergat af te ronde. Ook in de rebound kropen de Fransen door het oog van de naald.

Topscorer aller tijden

Kort voor rust kreeg Polen dan toch het deksel op de neus voor de gemiste kans van Zielinksi. Giroud kreeg de bal mee van Kylian Mbappé, stond net geen buitenspel en rondde koeltjes af. De spits van AC Milan is met deze goal de nieuwe topscorer aller tijden van Les Blues.

Giroud gaat met zijn doelpunt de Franse oud-spits Thierry Henry voorbij. Henry kwam in zijn interlandcarrière tot 51 doelpunten voor het Franse elftal. Giroud doet dat nu nog net iets beter met 52 doelpunten en kan dat aantal de komende jaren nog wat uitbreiden. Ook Antoine Griezmann zit op het vinkentouw, hij staat op 42 treffers.

Olivier Giroud scoort en wil het weten, 52 doelpunten voor Frankrijk. Foto: Getty Images

Kylian Mbappé

Na rust legde Frankrijk de wedstrijd een beetje lam. De Polen kregen wat meer de bal, maar dwong daar weinig grote kansen mee af. De Poolse bondscoach Czesław Michniewicz besloot toen te wisselen. Oud Ajacied Arkadiusz Milik loste Feyenoord-middenvelder Sebastian Szymanski.

Ook met Milik kwam Polen nauwelijks aan het doel van Hugo Lloris en in de 74e minuut gooit een geweldig spelende Mbappé de wedstrijd in het slot. De sterspeler krijgt de bal van Dembélé en schiet met binnenkant voet de bal kiezelhard tegen de touwen. Het was al de vierde WK-treffer van de nog steeds pas 23-jarige Mbappé.

In de extra tijd maakte Mbappé definitief een eind aan alle Poolse hoop, met een geweldig schot liet hij voor de derde keer deze middag het Poolse net bollen. De aanvaller van Paris Saint-Germain is met vijf treffers de nieuwe topscoorder van dit WK en doet direct een sollicitatie naar beste speler van het toernooi.

Kylian Mbappé is door zijn vijf treffers voorlopig met afstand de topscoorder van dit WK. Foto: Getty Images

Opmerkelijke penalty's

In de absolute slotfase kregen de Polen nog een strafschop nadat Dayot Upamecano de bal wat ongelukkig op de hand kreeg. Na ingrijpen van de VAR wees de Venezolaanse scheidsrechter Jesús Valenzuela naar de stip. Robert Lewandowski ging achter de bal staan, stopte een aantal keer in zijn aanloop, maar schoot vervolgens slap in de handen van Lloris.

De doelman van Tottenham Hotspur was - mede door de rare aanloop van Lewandowski - echter te vroeg van zijn lijn gekomen en dus moest de strafschop opnieuw genomen worden. De Poolse spits beging dezelfde fout niet twee keer en schoot op de valreep dus nog de 3-1 en zijn tweede WK-doelpunt in het net.

De Fransen kunnen nu rustig achterover gaan kijken naar de achtste finale van vanavond. De regerend wereldkampioen treft namelijk de winnaar van Engeland-Senegal. De Engelsen beginnen om 20:00 uur aan hun jacht op de kwartfinale tegen de Afrikaanse kampioen.

