Veel andere captains, waaronder Oranje-aanvoerder Virgil van Dijk, hebben besloten om tijdens het gehele WK in Qatar wel de OneLove-band te dragen. Lloris legt echter duidelijk uit daar niet aan mee te willen doen.

Ad

"Ik ben duidelijk genoeg geweest en heb er eigenlijk niets meer aan te voegen. Wanneer we buitenlanders naar Frankrijk laten komen willen we ook dat ze onze regels en onze cultuur respecteren. Ik doe hetzelfde als ik naar Qatar ga."

FIFA Wereldkampioenschap Qatar 2022 | Voorspelling Eurosport-lezers, Argentinië wereldkampioen, Nederland mist finale 4 UUR GELEDEN

Gernot Trauner was in het Eredivisie-duel met AZ voor even de Feyenoord-aanvoerder. Foto: Eurosport

Controverse in Eredivisie

Eerder leidde de speciale aanvoerdersband al tot discussie in de Eredivisie. Feyenoord-aanvoerder Orkun Kökçü weigerde, uit geloofsovertuigingen, in het duel met AZ om de band te dragen. De Oostenrijker Gernot Trauner nam daarom de aanvoerderstaak voor een wedstrijd over.

Ook Excelsior-captain Redouan El Yaakoubi weigerde met de band te spelen en koos voor een alternatieve respect-band. De zestien andere aanvoerders speelden wel gewoon met de OneLove-band.

De weigering van de twee aanvoerders was voer voor veel controverse in Nederland. Een aantal dagen later besloot de KNVB zelfs de OneLove-campagne in de Eredivisie stop te zetten. Op het WK voetbal draagt Oranje-aanvoerder Van Dijk de band dan weer wel.

Waar volg je het WK-nieuws?

Al het nieuws rondom het Nederlands elftal en het WK voetbal in Qatar volg je hier bij Eurosport

FIFA Wereldkampioenschap Qatar 2022 | Van Gaal legt verdeling van rugnummers uit - "Gekozen op basis van leeftijd" 6 UUR GELEDEN