Het moment deed zich voor in de laatste minuut van de extra tijd. Atletico Madrid-aanvaller Antoine Griezmann volleert de 1-1 tegen de touwen en lijkt de Fransen te behoeden van een nederlaag tegen Tunesië.

Ruim twee minuten later wordt scheidsrechter Matthew Conger uit Nieuw-Zeeland toch nog naar de kant geroepen om te beelden te bekijken. Griezmann blijkt, voordat een voorzet door een Tunesische verdediger wordt teruggekopt, buitenspel te hebben gestaan.

Ad

Doordat de regie van het Franse TF1 na het laatste fluitsignaal direct wegschakelde van de wedstrijd en het reclameblok instartte, leefden miljoenen Fransen in de illusie dat hun ploeg gelijk hadden gespeeld. Even later kwamen zij van een koude kermis thuis als bleek dat het doelpunt in extremis toch nog werd afgekeurd.

FIFA Wereldkampioenschap Qatar 2022 | Suarez genadeloos voor Ghanezen - "Ik miste die penalty niet" EEN UUR GELEDEN

Wahbi Khazri viert zijn goal tegen Frankrijk met zijn teamgenoten. Foto: Getty Images

TF1 reageert

De Franse zender TF1 heeft direct uitgelegd hoe dit heeft kunnen gebeuren. "Wij waren ervan overtuigd dat de wedstrijd voorbij was, iedereen liep terug naar de kleedkamer, maar toen gebeurde dit dus", luidt de uitleg van Grégoire Margotton.

"We willen onze excuses aanbieden aan de Franse kijkers of de Tunesische fans, omdat wij het eindresultaat en het VAR-moment hebben onthouden. We kwamen daarna gelijk terug, maar vanzelfsprekend konden we de live-emotie die bij zulke momenten hoort niet meer teruggeven. Het gaat niet nog eens gebeuren. "

Frankrijk wel door

De last-minute afgekeurde goal van Griezmann had overigens geen enkele invloed op het uiteindelijke resultaat van de Fransen. Ondanks de verliespartij eindigt Frankrijk als winnaar van groep B en gaat het daarmee soeverein door naar de achtste finales.

In de ander wedstrijd won Australië verrassend van Denemarken, ook zij plaatsten zich daarmee voor de volgende ronde op het WK in Qatar. Frankrijk treft in die achtste finale Polen, Australië neemt het op tegen het Argentinië van Lionel Messi.

Eindstand Groep B

1. Frankrijk - 6 punten (+3)

2. Australië - 6 punten (-1)

3. Tunesië - 4 punten (+0)

4. Denemarken - 1 punt (-2)

Waar volg je het WK-nieuws?

Al het nieuws rondom het Nederlands elftal en het WK voetbal in Qatar volg je hier bij Eurosport.

FIFA Wereldkampioenschap Qatar 2022 | Szczesny sluit weddenschap af met Messi vlak voor makkelijk gegeven strafschop Makkelie 2 UUR GELEDEN