De Poolse centrale verdediger Kamil Glik is al jarenlang een gewaardeerde kracht in het hart van de Poolse defensie en ook op het WK voetbal in Qatar bewees de 34-jarige stopper zijn waarde voor Polen. Glik stond in alle vier de WK-duels in de basis en speelde bovendien vier keer de volle negentig minuten.

Dankzij een overwinning op Saudi-Arabië en een gelijkspel tegen Mexico eindigde Polen als tweede in groep C en ging het door naar de achtste finales. Daarin trof Polen met Frankrijk een van de topfavorieten voor de eindwinst dit toernooi. Met doelpunten van Olivier Giroud en Kylian Mbappé wonnen de Fransen uiteindelijk met 3-1.

Ad

Glik bleef echter niet lang bij de pakken neerzetten en vertrok direct na de uitschakeling richting Italië waar hij uitkomt voor de Italiaanse Serie B-club Benevento. Vier dagen na de achtste finale stond namelijk alweer het competitieduel met Parma op de rol.

FIFA Wereldkampioenschap Qatar 2022 | Vermoedelijke opstelling - Oranje begint met Bergwijn, Gakpo en Memphis 2 UUR GELEDEN

Kamil Glik viert een doelpunt van zijn toenmalige ploeggenoot Radamel Falcao bij AS Monaco. Foto: Eurosport

Direct basis

De Poolse centrale verdediger had geen moeite met zijn fitheid na het WK, want Glik begon direct in de basis in Parma, speelde de volle negentig minuten en zag zijn ploeg - ondanks een rode kaart - met 0-1 winnen in de Serie B. Benevento steeg door de overwinning van de negentiende naar de vijftiende plaats.

Glik heeft er inmiddels reeds een mooie carrière opzitten in het profvoetbal. Hij brak in het seizoen 2012/2013 definitief door bij het Italiaanse Torino en verdiende dankzij zijn solide optredens in 2016 een transfer naar AS Monaco. In Frankrijk kende hij vier succesvolle jaren alvorens hij in 2020 naar Benevento vertrok.

Waar volg je het WK-nieuws?

Al het nieuws rondom het Nederlands elftal en het WK voetbal in Qatar volg je hier bij Eurosport.

FIFA Wereldkampioenschap Qatar 2022 | Tite over dansen - "Ga geen excuses aanbieden aan mensen die onze cultuur niet kennen" 20 UUR GELEDEN