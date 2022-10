De situatie werd natuurlijk snel rechtgetrokken door Google, maar het affiche van de finale was al enige tijd ‘bekend’. Frankrijk - Brazilië stond gerangschikt als één van de evenementen (wedstrijden) die plaatsvindt in het Lusail Stadion en ook nog eens specifiek op 18 december, de dag van de WK-finale.

Zoals verwacht zorgde deze ontdekking links en rechts voor de nodige ophef. En zeker voor de Franse supporters bracht het affiche alleen al mooie herinneringen boven. Frankrijk werd in 1998 voor het eerst wereldkampioen… door in de finale te winnen van Brazilië. De Fransen wonnen in Parijs met 3-0, dankzij twee rake kopballen van Zinedine Zidane en een treffer van Emmanuel Petit.

Ad

FIFA Wereldkampioenschap Qatar 2022 | Deze 10 grote namen missen het WK Voetbal - Haaland, Salah en Wijnaldum ontbreken 30/09/2022 OM 09:58

Ronaldo onzichtbaar

Dit is de befaamde wedstrijd waarin Ronaldo geen bal goed raakte, nadat zijn meespelen enige tijd onzeker was als gevolg van fysiek ongemak. De vreemdste verhalen gaan nog altijd rond, al ontkent Ronaldo bij hoog en laag dat sprake was van een hartaanval, zoals werd gesuggereerd door de toenmalige clubarts van Internazionale.

Ondanks de voorspelling van Google is het nu aan Frankrijk en Brazilië zelf om de ‘voorspelling’ ook te laten uitkomen. Frankrijk neemt het in groep D op tegen Australië, Denemarken en Tunesië, terwijl Brazilië in de groepsfase in poule G aantreedt tegen Servië, Zwitserland en Kameroen.

Atalanta 1996 | Geniet nog één keer van de sambamoves van de echte Ronaldo

Loting

Die loting betekent al dat Frankrijk en Brazilië elkaar op basis van het speelschema voorlopig niet treffen op het WK. De favorieten staan op z’n vroegst in de halve finale tegenover elkaar en zelfs dat is uiteraard geen zekerheidje.

Volg het WK-nieuws

Al het nieuws rondom het Nederlands Elftal op het WK in Qatar volg je dit najaar hier bij Eurosport.

FIFA Wereldkampioenschap Qatar 2022 | Deense ploeg maakt statement met sober tenue - “Willen niet zichtbaar zijn” 29/09/2022 OM 08:37