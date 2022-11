De voetbalfan hoeft nu echt niet meer lang te wachten, want aanstaande zondag barst eindelijk het WK voetbal in Qatar los. De openingswedstrijd vindt plaats in de groep van het Nederlands elftal, als gastland Qatar het opneemt tegen Ecuador

Nederland zit namelijk samen met Qatar, Ecuador en Senegal in groep A tijdens dit wereldkampioenschap. Bondscoach Louis van Gaal kon daar zeer tevreden mee zijn, aangezien Oranje in plaats van Qatar ook België, Frankrijk, Brazilië, Argentinië, Spanje, Engeland en Portugal had kunnen treffen.

Over het Afrikaanse Senegal is het meeste wel bekend, maar het blijft vooral gissen naar de staat van de andere twee opponenten: Qatar en Ecuador. Wat is er wel bekend en op wie moeten we gaan letten?

Afrikaanse kampioen

De openingswedstrijd is vooraf direct ook de zwaarste tegenstander voor Oranje, aangezien Senegal dan de tegenstander is. Het land uit West-Afrika won eerder dit jaar nog de Afrika Cup en heeft met Sadio Mané (Bayern München), Kalidou Koulibaly en Édouard Mendy (Beiden Chelsea) meerdere topspelers waarop het kan terugvallen.

Het is echter nog maar de vraag of we Mané uberhaupt in actie gaan zien. De Senegalese aanvaller raakte kort voor het WK geblesseerd in het Bundesliga-duel met Werder Bremen, maar is toch opgenomen in de 26-koppige selectie. Senegal is een stugge en defensief sterke ploeg, maar is in de aanval wel voornamelijk afhankelijk van de individuele klasse van Mané.

Mocht de ster aanstaande maandag toch niet in actie kunnen komen tegen Nederland dan kan Senegal wel altijd nog rekenen op de 24-jarige Ismaïla Sarr. De rechtsbuiten speelt met zijn club Watford in de Championship, maar was twee jaar lang de sterkhouder van de Engelse formatie in de Premier League. Met 6 doelpunten en 4 assists is Sarr ook dit jaar weer in topvorm.

Ismaïla Sarr is al een aantal jaar de sterspeler bij Championship-club Watford. Foto: Getty Images

Senegal

Blikvanger: Sadio Mané

Sadio Mané schittert al een aantal jaar aan de absolute wereldtop in het voetbal. De 30-jarige vleugelspeler werd geboren in Senegal, maar via FC Metz vond hij een ingang naar het Europese voetbal. Via Red Bull Salzburg belandde hij in 2014 in Engeland bij Southampton.

Onder de toenmalige trainer Ronald Koeman groeide Mané snel uit tot een van de relevaties in de Premier League. Hij verdiende een transfer naar Liverpool en won daar de Premier League en de Champions League. Deze zomer verkaste hij naar Bayern München waar hij met 6 competitiedoelpunten al snel zijn draai wist te vinden. Het is dus wel nog even de vraag of we Mané uberhaupt in actie gaan zien in Qatar.

Talent: Pape Matar Sarr

Het Senegalese elftal combineert de ervaring van onder anderen Koulibaly en Idrissa Gueye met een aantal jonge spelers die langzaam naam beginnen te maken in Europa. Een daarvan is de twintigjarige Pape Matar Sarr.

De jonge middenvelder maakte de afgelopen twee jaar furore in de Ligue 1 bij FC Metz en verdiende met zijn uitstekende spel een droomtransfer naar Tottenham Hotspur. In Engeland moet hij tot nu toe nog doen met minuten in het beloftenteam, maar wellicht kan hij zich bij Senegal weer eens laten zien op het allerhoogste wereldtoneel.

Coach: Aliou Cissé

Aliou Cissé is sinds 2015 al de bondscoach van het Senegalese nationale team. Daarvoor was de 46-jarige coach een gewaardeerde middenvelder bij onder andere Lille, Paris Saint-Germain en Birmingham City.

Cissé kende na zijn aanstelling - acht jaar geleden - een aantal grote successen met Senegal. In 2018 werd het WK in Rusland behaald en na een zilveren medaille op de Afrika Cup in 2019 was daar in 2022 de eindwinst in Kameroen.

Vermoedelijke opstelling Senegal: Édouard Mendy (Chelsea); Youssouf Sabaly (Real Betis), Kalidou Koulibaly (Chelsea), Papa Abou Cissé (Olympiacos), Formose Mendy (Amiens); Cheikhou Kouyaté (Nottingham Forest), Nampalys Mendy (Leicester City), Idrissa Gueye (Everton); Ismaïla Sarr (Watford), Bamba Dieng (Olympique Marseille), Sadio Mané (Bayern München).

Aliou Cissé geeft instructies aan Cheikhou Kouyaté in een vriendschappelijk duel met Iran. Foto: Getty Images

Geheime oefenduels

Over gastland Qatar is misschien wel het meest geschreven van alle landen, maar over het voetbalelftal ging het vrijwel nooit. De mensenrechtensituatie en de bouw van de stadions, waar naar verluidt ruim 6500 doden zijn gevallen, waren wel veelvuldig onderdeel van gesprek.

Een grote reden dat er weinig over het Qatarese team wordt geschreven, is misschien ook wel dat er niet zo heel veel bekend is over de spelers. De meeste spelen in de competitie in eigen land en van de afgelopen vier oefenduels met Albanië, Panama, Honduras en Guatemala - die allemaal werden gewonnen - zijn vrijwel geen details bekend. Bovendien zijn de wedstrijden op geen enkele data- of scoutingsite terug te kijken.

Wel deed Qatar in 2021 als gast mee aan de Gold Cup. In de groepsfase werd gewonnen van Grenada en Honduras en de Qatarezen werden pas in de halve finale gestuit door de Verenigde Staten. In de 86e minuut was het Gyasi Zardes die voor de bevrijdende Amerikaanse treffer zorgde.

Een opstootje tussen de Qaterse sterspeler Almouz Ali en de Amerikaanse Matthew Hoppe tijdens de Gold Cup in 2021. Foto: Getty Images

Qatar

Blikvanger: Almoez Ali

De absolute sterspeler van Qatar is de 26-jarige Almoez Ali. De spits maakte reeds 42 interlandgoals voor de Qatarezen en draagt de hoop van de natie op zijn schouders. Ali speelt tegenwoordig zijn wedstrijden bij de Qatarese topclub Al-Duhali, maar heeft het ook een tijdje in Europa geprobeerd.

Ali speelde namelijk in de jeugd van het Belgische KAS Eupen en maakte bovendien in 2016 nog een aantal speelminuten voor het Oostenrijkse LASK Linz, waarin hij een keer het net vond. In gesprek met het AD gaf oud-topscout Piet de Visser nog aan onder de indruk te zijn van de spits. "Die kan alles met een bal."

Talent: Mohammed Waad

Hoewel Qatar een ploeg heeft die al meerdere jaren bij elkaar speelt en weinig hele jonge spelers kent, is Mohammed Waad (Al-Sadd) toch een van de meest talentvolle spelers uit de selectie.

De jonge, controlerende middenvelder is geboren in Irak maar komt al een tijdje uit voor Qatar. Waad staat normaal gesproken niet in de basis, maar lijkt wel op genoeg speelminuten te mogen rekenen in zijn nieuwe thuisland.

Coach: Félix Sánchez

De Spaanse bondscoach van Qater, Félix Sánchez, begon zijn carriere als trainer in de jeugd van FC Barcelona. In 2006 vertrok de 46-jarige trainer echter al naar het verre Qatar, waar hij zich aansloot bij de Aspire Academy. Een organisatie die jonge topsporters ondersteunt bij hun voetbalcarrière en opleiding.

In 2013 nam Sánchez het Qatarese U19-elftal onder zijn hoede en via de U20 en de beloften belandde hij in 2017 als hoofdtrainer bij de Qaterese eerste ploeg. Met Qatar won hij in 2019 de AFC Asian Cup en in 2021 bereikte hij dus ook de halve finale van de Gold Cup. De Spanjaard kwam niet naar Qatar om even snel geld te verdienen, maar investeerde jarenlang in de ontwikkeling van het voetbal in de oliestaat. Nu nog kijken of dat ook tot de eerste WK-punten ooit gaat leiden.

Vermoedelijke opstelling Qatar: Saad Al Sheeb (Al Sadd); Ismaeel Mohammad (Al Duhail), Bassam Al Rawi (Al Duhail), Boualem Khoukhi (Al Sadd), Abdelkarim Hassan (Al Sadd), Homam Ahmed (Al Gharafa); Abdulaziz Hatem (Al Rayyan), Karim Boudiaf (Al Duhail), Hassan Al Haydos (Al Sadd); Akram Afif (Al Sadd), Almoez Ali (Al Duhail).

Félix Sánchez koos al vroeg in zijn trainersloopbaan voor een avontuur in Qatar. Foto: Eurosport

Zuid-Amerikaanse eenheid

Een waterdichte defensie, een hecht team en enkele Europese topspelers; Ecuador heeft alle ingrediënten om de verrassing van groep A te worden. Wat opvalt wanneer men de resultaten van de Zuid-Amerikanen erbij pakt, zijn het aantal clean sheets van de Ecuadoriaanse verdediging.

In de laatste zeven duels kreeg Ecuador slechts één tegendoelpunt om de oren, Manchester City-talent Julian Alvarez wist in een WK-kwalificatieduel voor Argentinië reservedoelman Hernan Galindez te verschalken. Daarna hield Ecuador echter zes keer de nul, opvallend genoeg eindigde vier van die zes oefenduels ook in 0-0, scoren vergaat de Ecuadorianen dus ook niet gemakkelijk.

Ecuador maakte in de WK-kwalificatiereeks grote indruk door boven landen als Chili, Colombia en Peru te eindigen. Bovendien werd er twee keer gelijkgespeeld tegen topfavoriet Brazilië. Eenvoudig de Ecuadoriaanse ploeg opzij zetten, kan het Nederlands elftal dus wel vergeten.

Moises Caicedo wordt vermanend toegesproken door scheidsrechter Graham Scott. Foto: Eurosport

Ecuador

Blikvanger: Moisés Caicedo

Middenvelder Moisés Caicedo is dit seizoen een van de revelaties in de Premier League. De pas 21-jarige controleur behoort wekelijks tot de uitblinkers bij zijn ploeg Brighton & Hove Albion en is ook de beste speler bij zijn nationale ploeg.

Caicedo begon zijn carrière in zijn thuisland, maar werd vorig jaar opgepikt door Brighton. Na een uitleenperiode bij het Belgische Beerschot is hij nu de eerste naam op het teamformulier van Brighton-trainer Roberto De Zerbi.

Talent: Gonzalo Plata

De 22-jarige Gonazalo Plata debuteerde op achtienjarige leeftijd voor Sporting Lissabon tegen Portimonense in de Portugese competitie en was in zijn debuutseizoen direct goed voor 2 goals en 2 assists. Destrijds werd de jonge buitenspeler zelfs in verband gebracht met grote clubs uit de Premier League.

In zijn tweede seizoen ging het allemaal wat moeizamer in Portugal, waardoor hij vorige zomer werd uitgeleend aan het Spaanse Real Valladodid. Daar was hij met 6 goals en 5 assists een van de redenen waarom de tweede divisionist het voor elkaar kreeg om naar de felbegeerde La Liga te promoveren. Niet veel later wordt Plata dan ook definitie overgenomen door Valladodid.

Coach: Gustavo Alfaro

De Argentijnse oud-voetballer Gustavo Alfaro is sinds 2020 de eindverantwoordelijke bij het nationale team van Ecuador. Daarvoor was de zestigjarige oefenmeester actief bij tal van clubs in zijn thuisland Argentinië.

In het seizoen 2019/2020 won hij het Argentijnse landskamioenschap met Boca Juniors door een punt boven aartsrivaal River Plate te eindigen. Met Ecuador maakte hij indruk in de kwalificatie voor het WK en bereikte hij de kwartfinale van de Copa América.

Vermoedelijke opstelling Ecuador: Alexander Dominguez (Liga de Quito); Angelo Preciado (Gent), Felix Torres (Santos Laguna), Piero Hincapie (Bayer Leverkusen), Pervis Estupinan (Brighton & Hove Albion); Carlos Gruezo (Augsburg), Moises Caicedo (Brighton & Hove Albion), Alan Franco (Talleres); Michael Estrada (Cruz Azul), Enner Valencia (Fenerbahçe), Gonzalo Plata (Real Valladolid).

Gonazalo Plata (links) in actie tijdens het La Liga-duel met Cadiz CF. Foto: Getty Images

Aftellen naar zondag

Het is aftellen geblazen voor het WK in Qatar dan eindelijk in gang wordt geschoten. Groep A is vanzelfsprekend het eerst aan de beurt als Qatar aftrapt tegen Ecuador. Een dag later is het Oranje die het gaat opnemen tegen Senegal.

Na die eerste twee groepswedstrijden zijn we waarschijnlijk een stuk wijzer over de kracht van de Oranje-tegenstanders, maar voor nu moeten we het maar met deze vooruitblik doen.

Waar volg je het WK-nieuws?

