Voor de wedstrijd tegen Qatar werden vanwege tegenvallende opkomstcijfers op het laatste moment zelfs gratis kaartjes weggegeven. Tegen Ecuador en Qatar namen in de Johan Cruijff Arena zo'n 30.000 supporters plaats om Oranje naar de overwinning te schreeuwen. In eerste groepswedstrijd tegen Senegal vond het evenement nog plaats in de AFAS Live, dat voor driekwart gevuld was.

Tijdens het Huis van Oranje traden meerdere artiesten op rondom de WK-wedstrijd van het Nederlands elftal. Onder anderen Ronnie Flex, Flemming, Typhoon, Emma Heesters en Willeke Alberti waren te bewonderen op de podia in Amsterdam. De wedstrijden werden door Jack van Gelder en Evert ten Napel live voorzien van commentaar.

Ondanks de indrukwekkende line-up van artiesten en commentatoren besluit de KNVB nu toch om voorlopig een punt te zetten achter het evenement. De grootste reden is de datum van de achtste finale tussen Nederland en de Verenigde Staten. De manschappen van bondscoach Louis van Gaal spelen aanstaande zaterdag om 16:00 uur tegen 'The Stars and Stripes'.

De Nederlandse voetbalbond dat de aantallen vrijdag nog lager gaan uitvallen, omdat veel mensen dit weekend Sinterklaas vieren. Mocht het Nederlands elftal zich zaterdag plaatsen voor de kwartfinale, houdt de KNVB de mogelijkheid open om terug te keren met het voetbalfeest in de Johan Cruijff Arena.

