De vrouw droeg een shirt van het Iraanse elftal met daarop de naam van Mahsa Amini. De man naast haar droeg een zwart shirt met 'Woman, Life, Freedom' erop. Beide fans werden aangesproken door de beveiliging en moesten klaarblijkelijk het stadion verlaten.

De mensen in Iran protesteren al een aantal weken tegen het strenge regime nadat de pas 22-jarige Mahsha Amini om het leven kwam door zinloos politiegeweld. De Iraanse vrouw had volgens de politie haar hoefddoek niet op de juiste manier gedragen. Eerder protesteerden de Iraanse voetballers al door niet mee te zingen bij het volkslied in het duel met Engeland.