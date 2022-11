Het WK begint zondag de twintigste met de openingswedstrijd Qatar - Ecuador, maar verschillende deelnemende landen spelen die dagen nog oefenduels ter voorbereiding op de eindronde. Of tegen de verveling van het zwarte gat, zoals in het geval van Italië.

De Italianen liepen door toedoen van Noord-Macedonië kwalificatie voor het WK mis, waardoor de status van regerend Europees kampioen niets waard bleek. De selectie van bondscoach Roberto Mancini speelt daarom oefenpotjes tegen Albanië en Oostenrijk. Die landen moeten eveneens thuisblijven.

Calcio niet langer heilig

Met name aan die tweede partij, versus de Oostenrijkers, kleeft een extra pijnlijk verhaal. Het liefst had de Italiaanse voetbalbond dit vriendschappelijke duel op zaterdagavond gespeeld. De Italiaanse televisie stak hier een stokje voor. RAI geeft op prime time de voorkeur aan het uitzenden van het succesvolle Dancing with the Stars, waardoor de oefenwedstrijd op zondagavond moet worden gespeeld.

Het is al de tweede keer op rij dat Italië ontbreekt op het WK – ook in aanloop naar Rusland 2018 ging het mis – en in de tussentijd zijn de panelen blijkbaar dusdanig verschoven dat calcio op televisie niet langer heilig is.

In plaats daarvan is de zaterdagavond nu gereserveerd voor plaatselijke beroemdheden die de heupen laten wiegen. Er wordt zondag 20 november trouwens geen tweede WK-wedstrijd gespeeld. Vanaf maandag de 21ste gaat het echt los met in de beginfase dagelijks drie of zelfs vier wedstrijden.

