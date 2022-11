Duitsland begint voorzichtig aan zijn eerste WK-duel met Japan en dat resulteert dan ook nauwelijks in grote kansen in het eerste kwartier van de wedstrijd. In de achtste minuut denken de Japanners even op voorsprong te komen, maar aanvaller Daizen Maeda staat ruim buitenspel.

De minuten daarna gaat Duitsland geduldig op zoek naar de openingstreffer. Eerst probeert Joshua Kimmich het met een hard schot op de vuisten van de Japanse doelman Shuichi Gonda en niet veel later moet diezelfde doelman optreden bij een afstandsknal van Ilkay Gündogan.

Na iets meer dan een half uur spelen, is het dan wel eindelijk raak voor de Duitsers. Linksback David Raum wordt getorpedeerd door goalie Gonda en de Salvadoraanse scheidsrechter Iván Barton legt de bal op de stip. Manchester City-middenvelder Gündogan gaat achter de bal staan en benut het buitenkansje.

David Raum wordt neergehaald door de Japanse doelman Shuichi Gonda en verdient een penalty. Foto: Getty Images

VAR redt Japan

Na de 1-0 van Duitsland valt op dat Japan niet echt aandringt om op zoek te gaan naar een gelijkmaker. De ploeg met onder andere oud-FC Groningen-verdediger Ko Itakura in de basis, creëert dan ook weinig tot niets in de eerste helft.

Kort voor rust lijkt 'Die Mannschaft' zelfs even op 2-0 te komen als Kai Havertz een harde voorzet van Serge Gnabry binnentikt. De grensrechter houdt zijn vlag stellig naar beneden, maar na ingrijpen van de videoscheidsrechter wordt het doelpunt alsnog afgekeurd en blijft de Duitse voorsprong minimaal.

Duitsland loopt niet uit

Na de rust gaat Duitsland op zoek naar een comfortablere voorsprong en is daar ook een aantal keer dichtbij. Eerst begint de jonge Bayern-middenvelder Jamal Musiala aan een prachtige solo, maar schiet hij daarna ruim over het Japanse doel.

Niet veel later is het Gündogan die bijna zijn tweede treffer van de middag maakt, de spelverdeler raakt echter de buitenkant van de paal. In de 71e minuut krijgt Duitsland nog eens drie kansen op de 2-0. Eerst redt keeper Gonda op een inzet van dichtbij van invaller Jonas Hofmann en enkele tellen later blinkt hij uit met een dubbele redding op pogingen van Gnabry.

Takuma Asano prikt de bal uit een moeilijke hoek achter Bayern-doelman Manuel Neuer. Foto: Getty Images

Dubbele Japanse extase

Japan blijft er dan in geloven en in de 75e minuut wordt die hoop beloond. Ritsu Doan is dan namelijk in de ploeg gekomen en de oud-middenvelder van FC Groningen en PSV zorgt voor extase bij de Japanse fans. Takumi Minamino schiet op doel, maar Neuer verwerkt de bal niet goed genoeg en Doan kan de 1-1 binnentikken.

De tijd dringt dan voor de Duitsers die - na de vroege uitschakeling in 2018 - koste wat het kost met een overwinning aan het toernooi willen beginnen, maar het zijn de Japanners die op voorsprong komen. Takuma Asano neemt een dieptebal van Itakura perfect uit de lucht en ramt de 1-2 in de dak van het Duitse doel.

De Duitsers krijgen zeven minuten extra tijd, maar daarin komt het niet meer tot grote kansen en dus kan Duitsland een nieuwe WK-trauma aan de geschiedenis bijschrijven. In een poule met verder grootmacht Spanje en Costa-Rica is het plots geen vanzelfsprekendheid meer dat zij zich plaatsen voor de achtste finale.

Statement tijdens teamfoto

Vlak voor de wedstrijd doet zich nog een opvallend moment voor op het veld. De elf basisspelers van Duitsland protesteren tegen het niet mogen dragen van de OneLove-aanvoerdersband door tijdens het fotomoment een hand voor hun mond te doen. De Duitse bond wil daarmee aangeven dat het standpunt blijft staan, ondanks dat de FIFA hen de mond probeert te snoeren.

Ook de Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Nancy Faeser, die aanwezig was tijdens de wedstrijd deed mee aan het protest. Zij droeg de verboden OneLove-band wel gewoon op de tribune en nam met de band zelfs plaats naast de felbekritiseerde FIFA-voorzitter Gianni Infantino.

De Duitse minister van Binnenlandse Zaken gaat naast FIFA-president Infantino zitten met de OneLove-band om. Foto: Imago

