Er leek geen vuiltje aan de lucht voor de Duitsers als Manchester City-middenvelder Ilkay Gündogan vanaf de strafschopstip de 1-0 binnenschuift, maar in de tweede helft gaat het mis. Duitsland laat via Serge Gnabry en Jonas Hofmann enorme kansen liggen op de 2-0 en krijgt kort daarna zelf het deksel op de neus.

In de 75e minuut is het Ritsu Doan die de Duitse defensie doet wankelen. De oud-middenvelder van FC Groningen en PSV kan de rebound op het schot van Takumi Minamino vogelvrij tegen de touwen tikken. Enkele minuten later wordt het zelfs nog erger voor Duitsland als Takuma Asano de Japanners naar de overwinning schiet.

Een nieuw drama lijkt nu de harde realiteit te worden voor de manschappen van Hansi Flick. Mochten de Duitsers verliezen van de ontkende Spanjaarden - die Costa Rica met 7-0 aan de kant schoven - dan heeft het namelijk nog maar een geringe kans om door te gaan naar de achtste finales.

De Japanners zijn uitzinnig van vreugde na de 2-1 van Takuma Asano. Foto: Getty Images

Japan wint van Costa Rica

Als de Duitsers inderdaad verliezen van Spanje kan de laatste wedstrijd wel eens om spek en bonen gaan. Mocht Japan ook nog winnen van Costa Rica, wat niet een onmogelijk scenario lijkt na het zwakke optreden van de Midden-Amerikanen tegen Spanje, dan kunnen alvast de tickets naar het thuisland worden geboekt.

Spanje en Japan staan dan namelijk beiden op zes punten en Duitsland en Costa Rica op de gehate nul. De Duitsers kunnen de twee andere landen in dat geval niet meer inhalen en zijn dus net als in 2018 in de groep al uitgeschakeld. Het is het slechts denkbare scenario voor 'Die Mannschaft'.

1. Spanje - 6 punten

2. Japan - 6 punten

3. Duitsland - 0 punten

4. Costa Rica - 0 punten

Costa Rica wint van Japan

Vooraf weten de Duitsers al wat er nodig is in het duel met Spanje, aangezien Costa Rica-Japan eerder op de dag al wordt afgewerkt. Duitsland juicht zondagochtend dus naar alle waarschijnlijkheid met z'n allen voor de Costa Ricanen.

Mocht het team, met daarin voormalig FC Twente-aanvaller Bryan Ruiz, de Japanners verslaan ligt alles weer open voor Duitsland. Ook al verliest Duitsland dan van Spanje heeft het nog alle kans om door te gaan met een ruime, eigen overwinning op Costa Rica. Tenzij Spanje en Japan het op een salonremise gooien.

1. Spanje - 6 punten

2. Japan - 3 punten

3. Costa Rica - 3 punten

4. Duitsland - 0 punten

Japan en Costa Rica spelen gelijk

Wanneer Costa Rica en Japan zondag in het Ahmad bin Ali stadion niet verder komen dan een gelijkspel, weet Duitsland dat het zich geen nieuwe verliespartij tegen Spanje kan permitteren. De Japanners komen dan op vier punten en met 0 uit 2 voor de Duitsers, is de tweede plaats buiten bereik.

1. Spanje - 6 punten

2. Japan - 4 punten

3. Costa Rica - 1 punt

4. Duitsland - 0 punten

