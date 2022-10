De bondscoaches mogen dit WK drie spelers extra meenemen, bovendien heeft Van Gaal aangegeven graag vier keepers mee te nemen naar Qatar. Dat maakt de keuze voor de oefenmeester echter niet per se eenvoudiger.

De sleutelspelers Memphis Depay en Frenkie de Jong kampen met lichte blessures, maar voor hen lijkt een plaatsje vrij gehouden te worden. De andere twijfelgevallen zitten de komende weken met spanning hun telefoon in de gaten te houden. De strijd tussen de doelmannen is daarin misschien wel de spannendste om in de gaten te houden.

Louis van Gaal (hier met Tyrell Malacia) moet een aantal zware beslissingen nemen bij zijn WK-selectie. Foto: Getty Images

Doelmannen

Mark Flekken

De 29-jarige Mark Flekken staat met zijn club SC Freiburg knap tweede in de Bundesliga. Met slechts een tegengoal in de laatste vier competitiewedstrijden verkeert de doelman, een aantal weken voor het wereldkampioenschap, in een uitstekende vorm. Flekken speelde tot nu toe vier interlands voor het Nederlands Elftal, maar liet daarin geen onuitwisbare indruk achter. Toch lijkt Van Gaal vanwege zijn voetballende kwaliteiten groot fan van de doelman en maakt hij zeer waarschijnlijk deel uit van de selectie.

Remko Pasveer

De eerste doelman van Ajax maakt de afgelopen maanden in de Eredivisie een zeer stabiele indruk. In de afgelopen Nations League wedstrijden werd Pasveer daarom op 38-jarige leeftijd beloond met zijn debuut in Oranje.

De goalie hield twee keer de nul en kon tevreden terugkijken op zijn eerste interlandweek. In de met 6-1-verloren thuiswedstrijd tegen Napoli was Pasveer wel voor het eerst op een paar grote fouten te betrappen, maar de kans is vrij groot dat hij alsnog een van de vier doelmannen wordt op het WK. “Ik denk wel dat hij meegaat”, gaf Van Gaal al voorzichtig prijs.

Remko Pasveer tijdens zijn tweede interland tegen België. Foto: Getty Images

Jasper Cillessen

De vaste keeper onder Louis van Gaal in Brazilië, Jasper Cillessen, lijkt zich wederom te mogen voorbereiden op een WK Voetbal. De sluitpost maakte deze zomer de overstap van Valencia CF naar NEC Nijmegen om verzekerd te zijn van speeltijd en niet net als op het EK van 2021 de selectie mis te lopen.

Die keuze pakt vooralsnog goed uit. Cillessen was tijdens de Nations League onderdeel van de selectie en maakt een prima indruk in de Eredivisie. Zelf is de doelman bovendien overtuigd van een rol als eerste keeper in Qatar. “Ik ben de enige die toernooi-ervaring heeft”, zei hij tegen de NOS.

Justin Bijlow, Kjell Scherpen & Andries Noppert

Dan is er nog ruimte voor één doelman in de selectie. Justin Bijlow was vorig jaar nog eerste keeper, maar een mindere seizoenstart zorgt ervoor dat de Feyenoord-goalie zijn plaats in Oranje is kwijtgeraakt. Wel mocht hij, net als Kjell Scherpen, opdraven tijdens de wetenschappelijke tests rond het stoppen van penalty’s.

Andries Noppert doet het goed sinds zijn overstap naar SC Heerenveen en werd beloond met een oproep voor het Nederlands Elftal. Tot een debuut kwam het echter nog niet en de kans lijkt groter dat Van Gaal uiteindelijk kiest voor Bijlow in plaats van de Fries. Tenzij Noppert als beste uit de wetenschappelijke tests komt rond de penaltyserie's natuurlijk.

Justin Bijlow, Kjell Scherpen en Andries Noppert lijken te strijden om het laatste plekje in de WK-selectie. Foto: Getty Images

Verdedigers

Denzel Dumfries

De vaste rechtervleugelverdediger van het Nederlands Elftal in Qatar staat redelijk vast. Denzel Dumfries is normaal gesproken een zekerheidje voor Louis van Gaal.

De back staat in de basis bij zijn club Inter Milan en is sinds de komst van Ronald Koeman bij Oranje in 2018 een vaste basiskracht. Bovendien zorgt Dumfries voor de nodige goals. Op het EK in 2021 maakte hij nog twee belangrijke doelpunten.

Devyne Rensch & Jeremie Frimpong

Waar de eerste rechtsback vast staat, ligt de strijd om de back-up van Dumfries volledig open. De afgelopen interlands kreeg Ajax-verdediger Devyne Rensch een oproep, maar de concurrentie op zijn positie is groot.

Zijn grootste belager is een speler die zijn hele leven in het buitenland heeft gespeeld. Jeremie Frimpong is geboren in Amsterdam, maar verhuisde op zevenjarige leeftijd naar Engeland. Daar speelde hij in de jeugd van Manchester City. Tegenwoordig maakt hij indruk bij Jong Oranje en met Bayern Leverkusen in de Champions League.

Of komt Van Gaal nog met een verrassing uit de hoge hoed? Onder anderen Hans Hateboer (Atalanta), Jordan Teze (PSV) en Lutsharel Geertruida (Feyenoord) mogen heel stiekem nog hopen op een uitverkiezing.

Denzel Dumfries in actie tijdens het Serie A-duel met AS Roma. Foto: Getty Images

Tyrell Malacia & Daley Blind

Tyrell Malacia en Daley Blind mogen samen uitvechten wie de linksback gaat worden in de eerste wedstrijd tegen Ecuador. In de laatste Nations League-duels kreeg Daley Blind nog de voorkeur, de Ajax-verdediger is een belangrijke schakel in de opbouw die bij Nederland vooral via links loopt. Bovendien kan Blind ook als linker centrale verdediger uit de voeten en lijkt hij dus een garantie te hebben op speeltijd in Qatar.

De andere kandidaat, Tyrell Malacia, maakt een stormachtige ontwikkeling door in Engeland. De 23-jarige back maakte in augustus de overstap van Feyenoord naar Manchester United en houdt daar voorlopig de ervaren Luke Shaw uit de basis. De Rotterdammer heeft met zijn snelheid bovendien een voordeel ten opzichte van Blind.

Owen Wijndal & Patrick van Aanholt

Eigenlijk zijn de vacatures al ingevuld, maar in de voetbalwereld weet je het natuurlijk nooit. Omdat Blind ook als linker centrale verdediger kan spelen en Van Gaal dit ook met Malacia experimenteerde tegen België, kan de coach wel eens een extra linksback oproepen.

In dat geval komen Owen Wijndal en Patrick van Aanholt in aanmerking. Wijndal zit op dit moment echter op de bank bij zijn club Ajax en Van Aanholt heeft de Premier League ingeruild voor de Turkse competitie bij Galatasaray. Beide spelers zaten wel al vaker bij de Oranje-selectie en hebben Qatar waarschijnlijk nog niet helemaal uit het hoofd gezet.

Daley Blind samen met zijn vader Danny die op het WK in Qatar Louis van Gaal moet gaan assisteren. Foto: Getty Images

Virgil van Dijk, Nathan Aké & Jurriën Timber

Ook het vaste trio in het centrum van de verdediging lijkt de afgelopen wedstrijden gevormd te zijn. Tegen zowel Polen als België bestond het centrale hart uit Virgil van Dijk, Nathan Aké en Jurriën Timber.

De drie verdedigers hebben Van Gaal overtuigd als beste combinatie achterin. Liverpool-verdediger Van Dijk is de aanvoerder van dit Oranje, terwijl Aké en Timber een zeer sterke indruk maken in zowel Oranje als bij hun clubs, Manchester City en Ajax.

Van Dijk is dan de centrale man die de verdediging moet leiden. Daaromheen zijn Aké en Timber belangrijk in de opbouw en kunnen ze met hun snelheid eventuele fouten herstellen.

Stefan de Vrij & Matthijs de Ligt

Niet vaak heeft het Nederlands Elftal zo'n goede lichting aan centrale verdedigers gehad, want met Stefan de Vrij en Matthijs de Ligt zitten twee verdedigers van internationale topclubs 'gewoon' op de bank.

Stefan de Vrij is na zijn transfer van Feyenoord naar de Serie A bij Inter uitgegroeid tot een van de meest stabiele centrumverdedigers van Europa. Terwijl Matthijs de Ligt deze zomer de overstap maakte van Juventus naar grootmacht Bayern München en zich daar inmiddels ook in de basis heeft geknokt.

Een eventuele derde back-up plek in de verdediging kan op meerdere manieren worden ingevuld. Van Gaal kan er voor kiezen om de vacature in te vullen met Blind en Malacia of er wordt een zesde centrale verdediger opgeroepen. In het laatste geval mogen Joël Veltman (Brighton & Hove Albion), Sven Botman (Newcastle United) en Pascal Struijk (Leeds United) nog dromen van een trip naar Qatar.

Nathan Aké maakte grote indruk in de gewonnen Manchester-derby tegen United. Foto: Getty Images

Middenvelders

Frenkie de Jong, Marten de Roon, Teun Koopmeiners & Steven Berghuis

Vier middenvelders hoeven zich geen enkele zorgen te maken en kunnen de vlucht naar Qatar alvast boeken. Frenkie de Jong is voor Van Gaal misschien wel de belangrijkste speler en is, mits fit, de eerste naam die hij opschrijft op het wedstrijdformulier.

Daarachter is de strijd echter hevig aangezien het Nederlands Elftal de afgelopen wedstrijden soms met maar twee echte middenvelders speelde. De nummer tien-positie werd dan ingevuld door een aanvaller.

Steven Berghuis (Ajax), Teun Koopmeiners en Marten de Roon (allebei Atalanta) spelen vrijwel alles bij hun club. Bovendien zitten de drie het afgelopen jaar steevast bij de definitieve selectie en hoeven zij zich dus waarschijnlijk geen zorgen te maken in de komende weken.

Davy Klaassen, Ryan Gravenberch & Kenneth Taylor

Achter hen zitten drie spelers met een Ajax-tintje op het vinkentouw om het middenveld in de oliestaat te completeren. Davy Klaassen is, ondanks zijn geringe speeltijd bij Ajax, al een aantal jaar een vaste klant in het Nederlands Elftal. Met onder andere belangrijke goals tegen Turkije, Letland en Noorwegen in de WK-kwalificatie heeft Klaassen zich voor Van Gaal genoeg bewezen.

Het zesde en vermoedelijk laatste plekje voor een middenvelder wordt een strijd tussen Ryan Gravenberch (Bayern München) en Kenneth Taylor (Ajax). Gravenberch maakte deze zomer de overstap van Ajax naar de Bundesliga en heeft daar te maken met hevige concurrentie.

Zijn positie bij Ajax werd dan weer moeiteloos overgenomen door jeugdexponent Kenneth Taylor. De nummer acht heeft zijn concurrent voor de WK-selectie inmiddels misschien zelfs al doen vergeten.

Xavi Simons, Joey Veerman & Guus Til

De PSV-supporters hopen dat het middenveld in Qatar nog wat meer Eindhovense kleur op de wangen krijgt en Xavi Simons, Joey Veerman en Guus Til kunnen daarvoor zorgen. Het enige probleem? Geen van de drie maakte de afgelopen interlands deel uit van de selectie.

Xavi Simons blinkt uit in de Eredivisie, maar moet voorlopig genoegen nemen met de wedstrijden van Jong Oranje. Guus Til keerde vorig seizoen na een karrevracht aan goals voor Feyenoord terug in Oranje, maar is die plaats sinds zijn overstap naar PSV weer verloren.

In Eindhoven moet Til vooral de bank warm houden. Joey Veerman schopte het vorige maand nog tot de voorselectie, maar moet op een wonder hopen, wil hij naar het WK afreizen.

Atalanta-spelers Teun Koopmeiners (links) en Marten de Roon (rechts) lijken als ploeggenoten samen naar het WK in Qatar te gaan. Foto: Getty Images

Aanvallers

Memphis Depay, Steven Bergwijn & Cody Gakpo

Of Nederland in Qatar met twee of drie aanvallers aan de start verschijnt, hangt dus af van de invulling van de positie achter de twee spitsen. Tegen Polen was het PSV'er Cody Gakpo die zich daar uit mocht leven. Hij kan zowel op 10 als in de spits goed uit de voeten en is daarmee een gewenste, multifunctionele speler voor Van Gaal.

Ook de topscorers van dit elftal Memphis Depay en Steven Bergwijn worden vanzelfsprekend voor het WK geselecteerd. Ajax-aanvaller Steven Bergwijn was in zijn laatste acht interlands goed voor vier doelpunten en Memphis Depay is met zijn 42 interlandgoals hard op weg naar de titel als topscorer aller tijden van het Nederlands Elftal. Als de Barcelona-spits nog negen doelpunten weet te maken, stoot hij Robin van Persie van de troon.

Arnaut Danjuma & Donyell Malen

Twee spelers die net als bovengenoemde aanvallers op meerdere posities voorin kunnen spelen zijn Arnaut Danjuma en Donyell Malen. Danjuma maakte vorig jaar een goede indruk in de Champions League met Villareal CF. De oud-speler van NEC raakte in het begin van dit seizoen wel geblesserd, maar lijkt precies op tijd fit voor het wereldkampioenschap.

Ook Donyell Malen komt terug van een blessure bij zijn club Borussia Dortmund. Malen kende vorig jaar een wisselvallig debuutseizoen in de Bundesliga met vijf competitiegoals, maar is normaal gesproken onderdeel van de WK-selectie in Qatar.

Wout Weghorst, Luuk de Jong & Vincent Janssen

Wanneer het straks voetballend niet lukt in Qatar moet Louis van Gaal overgaan op plan-b. Wout Weghorst is een speler die in het verleden al bewezen heeft te kunnen dienen als een dergelijk plan-b. De boomlange spits verruilde eerder dit jaar Burnley FC op huurbasis voor Besiktas, daar maakte Weghorst tot nu toe drie doelpunten in acht duels.

Luuk de Jong was eerder zo'n zelfde stormram voor Oranje, maar raakte vroeg in het seizoen geblesseerd en lijkt daardoor het WK aan zich voorbij te moeten laten gaan. Dat geldt niet voor Vincent Janssen die uit het niets weer terug kwam bij het Nederlands Elftal. Van Gaal is fan van Janssen en zijn overstap van het Mexicaanse Monterrey naar Royal Antwerp FC kan de keuze van de bondscoach wat beter verantwoorden.

Andere aanvallers die nog in aanmerking kunnen komen voor de laatste plaatsen zijn Noa Lang (Club Brugge) en Brian Brobbey (Ajax). Brobbey werd voor de laatste interland tegen België nog opgeroepen als vervanger van de geblesseerde Memphis Depay.

Memphis Depay gaat in Qatar op jacht naar de status van Robin van Persie als topscorer aller tijden. Foto: Getty Images

Vermoedelijke WK-selectie:

Doelmannen: Remko Pasveer (Ajax), Jasper Cillessen (NEC), Mark Flekken (SC Freiburg), Justin Bijlow (Feyenoord)



Verdedigers: Virgil van Dijk (Liverpool), Jurriën Timber (Ajax), Daley Blind (Ajax), Tyrell Malacia (Manchester United), Nathan Aké (Manchester City), Denzel Dumfries (Inter Milan), Stefan de Vrij (Inter Milan), Matthijs de Ligt (Bayern München), Devyne Rensch (Ajax)



Middenvelders: Frenkie de Jong (FC Barcelona), Marten de Roon (Atalanta), Teun Koopmeiners (Atalanta), Steven Berghuis (Ajax), Davy Klaassen (Ajax), Ryan Gravenberch (Bayern München)



Aanvallers: Memphis Depay (FC Barcelona), Cody Gakpo (PSV), Steven Bergwijn (Ajax), Wout Weghorst (Besiktas), Arnaut Danjuma (Villareal CF), Donyell Malen (Borussia Dortmund), Vincent Janssen (Royal Antwerp FC).

