De 27-jarige Kimmich maakte inmiddels twee WK’s mee met zijn land en twee keer eindigde dat in een enorme teleurstelling. Op het WK van 2018 in Rusland vloog Duitsland uit de poulefase na een verrassende nederlaag tegen Zuid-Korea. Dit jaar lag opnieuw een Aziatische tegenstander in de weg toen Japan de Duitsers met 2-1 versloegen.

“Voor mij persoonlijk is dit de slechtste dag uit mijn carrière. Ik ben bang dat ik een zwart gat val. Het zet je aan het denken, misschien zijn deze mislukkingen wel verbonden aan mijn persoon en eigen prestaties”, is Kimmich kritisch op zichzelf.

“We hebben het verprutst in 2018, daarna hebben we ook het EK verspeeld”, verwijst de controleur naar de uitschakeling in de kwartfinales tegen Engeland. In Londen werd toen kansloos met 2-0 van de Engelsen verloren door late doelpunten van Raheem Sterling en Harry Kane.

Duitse media onverbiddelijk

Ook de Duitse media zijn genadeloos voor de nationale trots. “Verliezen in de groepsfase van een WK is ondanks deze overwinning een grote schande”, meldt Bild. “Niet anderen, maar de DFB (Duitse voetbalbond red.), de bondscoach en de spelers zijn verantwoordelijk, niemand anders!

De Duitse krant gaat zelfs nog een stapje verder. “Op deze 1 december 2022 zijn we getuige geweest van het einde van een ooit zo groot en trots voetballand. Vier keer wereldkampioen, drie keer Europees kampioen, dat was ooit! De brute realiteit: WK 2018 groepsfase, EK 2021 achtste finale, WK 2022 groepsfase.”

Geen spelers van wereldklasse

“Niemand van onze spelers is meer wereldklasse, maar niemand in het DFB-kamp wilde het toegeven. Achterin wiebelen we, voorin aarzelen we en op het middenveld wordt het trio Leon Goretzka, Josuha Kimmich en Ilkay Gündogan overschat.”

Bild sluit hard af met een statement over de OneLove-band. “Als we tenminste de moed hadden gehad om deze band te dragen, dan zouden de miljoenen fans in Duitsland in ieder geval een reden hebben gehad om trots te zijn op het nationale elftal."

Japan gaat als groepswinnaar van poule E naar de achtste finales op het WK in Qatar. Foto: Getty Images

Groep op zijn kop

Door de overwinning van Japan op Spanje werd groep E wel nog even flink op zijn kop gezet. Even leek het er zelfs op dat naast Duitsland ook de Spanjaarden vroegtijdig uitgeschakeld werden, Costa Rica was namelijk op voorsprong gekomen tegen Duitsland.

Door twee doelpunten van Kai Havertz en een van Niclas Füllkrug draaide Duitsland de wedstrijd alsnog om naar 4-2, maar daar hielpen zij dus alleen hun Europese collega’s Spanje mee naar de achtste finales. Spanje neemt het daarin aanstaande dinsdag op tegen Marokko, Japan speelt een dag daarvoor tegen Kroatie.

Eindstand Groep E

1. Japan - 6 punten (+1)

2. Spanje - 4 punten (+6)

3. Duitsland - 4 punten (+1)

4. Costa Rica - 3 punten (-8)

