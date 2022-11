De aanvoerders van Nederland, Engeland, Duitsland, België, Zwitserland, Wales en Denemarken zouden aanvankelijk het gehele toernooi de OneLove-band, die staat voor diversiteit en inclusie, dragen. Kort voor de eerste wedstrijd van de Engelsen, dreigde de FIFA echter met sancties wanneer de band gedragen werd.

Tot nu toe besloten alle landen dan ook om de band niet te dragen, omdat anders wellicht een gele kaart ging volgen. Scheidsrechters zijn bevoegd om een kaart te geven, wanneer de uitrusting van een speler niet strookt met de kledingvoorschriften van de FIFA.

Ook het Duitse elftal wilde dit WK de OneLove-aanvoerdersband dragen. Foto: SID

Ervaren veel steun

Aanvankelijk was de KNVB dus van plan om naar sporttribunaal CAS te stappen als reactie op het besluit van de FIFA, maar daar zien ze nu vanaf. "We blijven honderd procent achter de boodschap van de OneLove-band staan. We ervaren hierbij veel steun van onder meer Amenesty International, COC, FIFPRO en Nike", klinkt het vanuit de KNVB.

"We gaan dan ook door met de OneLove-campagne, in binnen- en in buitenland. Eerder hebben de aanvoerders van Nederland en negen andere landen met de band om gespeeld tijdens de Nations League-wedstrijden. Deze vallen onder de UEFA en dit gaf geen problemen."

Tijdens de desbetreffende Eredivisie-speelronde was er ook al enorme ophef rond de band, omdat Feyenoord-Orkun Kokcü en Excelsior-captain Redouan El Yaakoubi weigerden om de band te dragen.

Gernot Trauner was een duel de aanvoerder van Feyenoord na het weigeren van de band door eerste aanvoerder Orkun Kokcü. Foto: Getty Images

