“Wij staan voor de OneLove-boodschap en blijven die uitdragen, maar onze eerste prioriteit op het WK is de wedstrijden winnen”, reageert de KNVB in een verklaring. Die prioriteit gaat niet samen met sancties die kunnen volgen als niet de FIFA-band, maar OneLove-band wordt gedragen.

“Je wilt niet dat de aanvoerder een wedstrijd begint met het krijgen van een gele kaart. Daarom hebben we met pijn in ons hart als UEFA-werkgroep, KNVB en als team moeten besluiten om af te zien van ons plan”, vervolgt de KNVB.

Ad

Dit is de OneLove-aanvoerdersband, die dus niet gedragen gaat worden Foto: Getty Images

FIFA Wereldkampioenschap Qatar 2022 | Verwachte opstelling Oranje - Noppert eerste doelman EEN UUR GELEDEN

Gele kaart

De scheidsrechter van dienst, geselecteerd door de FIFA, heeft inderdaad de mogelijkheid om een gele kaart uit te delen, nog voor de aftrap, als blijkt dat de outfit van één van de ploegen niet in orde is. Ook een aanvoerdersband behoort hiertoe. Voldoet die niet aan de regels? Dan kan Van Dijk zomaar een gele kaart krijgen. De KNVB had een eventuele geldboete voor lief genomen, een gele kaart niet.

In reactie op het voornemen van de OneLove-aanvoerdersband kwam de FIFA met een voorstel om per speelronde verschillende boodschappen op zijn eigen aanvoerdersbanden te printen. Of Van Dijk deze band wel draagt of dat het gaat om een neutrale armband, moet nog blijken. Dat is aan de FIFA.

Kritisch kijken naar relatie met FIFA

Het kan haast niet anders of ook de aanvoerders van Engeland, Wales, België, Zwitserland, Duitsland en Denemarken laten de OneLove-aanvoersband in de kleedkamer. Deze landen trokken immers samen op bij het maken van een statement. Of één van deze voetbalbonden moet wel een gele kaart voor zijn aanvoerder accepteren.

De KNVB voegt nog toe dat het kritisch gaat kijken naar zijn relatie met de FIFA, al kwamen recent al geluiden naar buiten dat de kandidatuur van Gianni Infantino om FIFA-baas te blijven, wordt gesteund. Infantino heeft overigens geen tegenkandidaat.

Het Nederlands elftal opent het WK voetbal maandag om 17:00 uur met een wedstrijd tegen Senegal.

WAAR VOLG JE HET WK-NIEUWS?

Al het nieuws rondom het Nederlands elftal en het WK voetbal in Qatar volg je hier bij Eurosport.

FIFA Wereldkampioenschap Qatar 2022 | Ecuador wint openingsduel met gastland, Enner Valencia uitblinker 5 UUR GELEDEN