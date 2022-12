Japan begon net als in de gewonnen groepswedstrijden tegen Spanje en Duitsland brutaal aan de wedstrijd. De hoge druk leidde al in de derde minuut tot de eerste kans van de wedstrijd, maar verdediger Shogo Taniguchi kopte net naast.

Enkele minuten later kwam al de reactie van de Kroaten met een grote kans voor Ivan Perisic die profiteerde van een fout in de Japanse verdediging, maar hij stuitte op de Japanse doelman Shuichi Gonda.

Kort voor rust was het toch Japan dat op voorsprong kwam. Daizen Maeda profiteerde van slecht uitverdedigen van de Kroatische defensie en kon op aangeven van voormalig VVV Venlo-speler Maya Yoshida van dichtbij de 1-0 tegen de touwen schieten. Met een knappe voorsprong konden de Japanners aan de thee.

Daizen Maeda viert de openingstreffer tegen Kroatië met zijn teamgenoten. Foto: Getty Images

Knappe kopgoal

In het eerste kwartier na rust waren de Kroaten veelvuldig op zoek naar de gelijkmaker, maar de Japanse defensie kraande zich werig. Na een klein uur spelen was het toch eindelijk raak voor Kroatië. Josip Juranović gaf voor vanaf de rechterflank en Ivan Perisic kopte knap raak vanaf de rand van de zestien.

Enkele minuten later dacht Kroatië zelfs even op voorsprong te komen als sterspeler Luka Modric van afstand uithaalde. De middenvelder van Real Madrid zag zijn poging richting de kruising vliegen, maar Gonda bracht met een katachtige reflex redding voor Japan.

Aan het einde van de tweede helft werd duidelijk dat de angst om te verliezen het overnam van de wil om te winnen. Beide ploegen namen weinig grote risico's meer en dat zorgde ook voor een periode zonder al te veel grote kansen aan beide doelen. Met een 1-1-tussenstand begonnen Japan en Kroatië dan ook aan de eerste verlenging van dit WK.

Ivan Perisic zorgde voor de Kroatische gelijkmaker met een knappe kopgoal. Foto: Getty Images

Livaković blinkt uit

Ook in de verlenging bleven beide ploegen erg voorzichtig tijdens balbezit. In het slot van de eerste helft van de verlenging kreeg Japan echter toch een enorme kans om op voorsprong te komen. Invaller Kaoru Mitoma dribbelde zich langs een aantal verdedigers, maar zag zijn afstandsknal gestopt worden door Dominik Livaković.

De wedstrijd ging toen langzaam richting een beslissende penaltyserie en in die serie was het opnieuw de Kroatische doelman Livaković die zich ontpopte tot de ware uitblinker. De sluitpost van Dinamo Zagreb stopte de strafschoppen van Takumi Minamino, Mitoma en Yoshida en bracht Kroatie daarmee eigenhandig naar de kwartfinales.

In die kwartfinale treft Kroatië de winnaar van het duel tussen Brazilië en Zuid-Korea. De Zuid-Koreanen leven in een roes nadat het door een knappe overwinning op Portugal in extremis alsnog door ging naar de achtste finales. De wedstrijd tussen de Zuid-Amerikanen en de Aziaten begint om 20:00 uur.

