"We weten dat het voetbal niet in een bubbel leeft en dat er in de wereld vele problemen van politieke aard bestaan", schrijven FIFA-voorzitter Gianni Infantino en secretaris-generaal Fatma Samoura in hun brief aan de deelnemende landen, om daar meteen aan toe te voegen: "maar het voetbal moet niet in elke ideologische of politieke discussie betrokken worden."

Laat we ons op het voetbal richten!

Bij de FIFA proberen we alle meningen en geloven te respecteren, zonder dat we anderen daarbij de les lezen. Diversiteit is juist een van de belangrijkste krachten van onze wereld en als inclusiviteit ergens voor staat, is het wel het respecteren van die diversiteit."

Infantino en Samoura schrijven in dit WK juist een mogelijkheid te zien om de wereld en al haar diversiteit samen te brengen: "Laten we deze kans aangrijpen om de wereld via de universele taal van het voetbal te verbinden."

CONTROVERSE

Sinds twaalf jaar geleden het WK 2022 werd toegewezen aan Qatar is het toernooi omhuld door controverse. Al snel werd bijvoorbeeld bekend dat door het heersende woestijnklimaat het WK verplaatst moest worden naar het najaar, waardoor veel nationale en internationale competities stil komen te liggen.

Maar de felste kritiek wordt geuit tegen de mensenrechten in het Arabische emiraat. Zo is homoseksualiteit er verboden, hebben vrouwen er weinig rechten en leven de gastarbeiders er onder erbarmelijke omstandigheden.

Begin vorig jaar publiceerde The Guardian een artikel, waarin het schreef dat bij de bouw van de acht hypermoderne stadions waarin de komende weken gevoetbald zal worden, meer dan 6.500 arbeidsmigranten omkwamen.

ONE LOVE

In hoeverre de oproep van de FIFA gevolg zal krijgen, valt te bezien. Onlangs bracht de Australische selectie een filmpje naar buiten waarin zij kritiek uitte op de situatie in het organiserende land en ook andere landen lijken tijdens het toernooi een statement te willen maken.

De KNVB gaf aan dat de Nederlandse aanvoerder in Qatar zal spelen met de OneLove-band en ook de Welshe en Engelse bond spraken eenzelfde intentie uit.

