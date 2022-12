Meerdere internationals van het Nederlands elftal kampen met griepverschijnselen. De timing van de lichte griepgolf komt, daags voor het belangrijke WK-duel met de Verenigde Staten, op een bijzonder ongelukkig moment. De griepklachten worden vermoedelijk veroorzaakt door de airco die aanwezig is in alle stadions in Qatar.

"We gaan er verder niet over uitweiden", legt Van Gaal uit. "Maar als het rond gaat in de groep, dan is dat wel zorgelijk." De bondscoach wilde verder niet ingaan op aantallen of namen, het blijft dus gissen hoeveel last Nederland zaterdag van de griepgolf gaat ondervinden.

Van Gaal stelt ons wel nog enigszins gerust. "Het zijn er in ieder geval geen vijftien en in principe heb ik zaterdag alle 26 spelers tot mijn beschikking. Ik heb ze een dagje rust gegund." Wat opviel was dat in aanloop naar de achtste finale werd afgeweken van de traditionele voorbereiding, zo werd er geen elf-tegen-elf gespeeld op de training, wellicht naar aanleiding van de lichte klachten bij spelers.

Antony klaagde eerder al over de airco's in Doha. Foto: Getty Images

Meerdere spelers klagen

Eerder deed ook de Braziliaan Antony zijn beklag over de airco in de stadions . De aanvaller van Manchester United hield aan de wedstrijd tegen Servië wat lichte gezondheidsklachten over. Volgens Antony kwam dit door de airconditioning.

"Het was wel vervelend. Ik voelde me een aantal dagen niet goed. Ik ben nog steeds aan het herstellen en ik ben nog steeds geen 100%. Ik had last van mijn keel. Het was de airconditioning. Niet alleen ik, maar ook andere spelers hadden last van hun keel en moesten hoesten. Het is gek dat ik ziek ben geworden, want ik word nooit ziek.”

Al het nieuws rond het Nederlands elftal en het WK voetbal in Qatar volg je hier bij Eurosport.

