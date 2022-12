Hoewel Harry Kane de eerste Engelse strafschop in het begin van de tweede helft nog feilloos raakschoot, faalde hij bij zijn tweede poging hopeloos. De spits kon zijn ploeg voor de tweede keer naast Frankrijk brengen, maar schoot huizenhoog over het doel van Hugo Lloris.

De Franse doelman speelt samen met Kane bij Tottenham Hotspur en vertelt tijdens de persconferentie voor de halve finale van Frankrijk tegen Marokko dat hij zijn vriend en tegenstander na de wedstrijd een berichtje heeft gestuurd om hem te troosten.

"Ik ga er niet al te veel over zeggen, maar we hebben na de wedstrijd elkaar berichten gestuurd, maar het was zeker niet eenvoudig direct de juiste woorden te vinden. Ik denk dat hij ook wat rust nodig had, maar het was natuurlijk een moeilijk moment voor Engeland en voor Harry."

Harry Kane en Hugo Lloris bij Tottenham Hotspur. Foto: AFP

Grote spelers missen strafschoppen

Volgens Lloris kan Kane echter met een opgeheven hoofd het toernooi in Qatar verlaten. "Hij kan trots zijn op wat hij heeft gedaan voor het nationale team tijdens dit WK. Ik denk dat in de geschiedenis van het voetbal veel grote spelers belangrijke penalty's hebben gemist."

"Spelers als Lionel Messi, Cristiano Ronaldo en Kylian Mbappé missen ook en ik heb er absoluut geen twijfels over dat hij zijn rug gaat rechten en door blijft gaan met schitteren voor Tottenham en zijn land", geeft Lloris zijn doelpuntenmaker een steuntje in de rug.

Geweldige tegenstander

Lloris neemt het aanstaande woensdag met Frankrijk in de halve finale op tegen Marokko. De doelman heeft veel respect voor de Afrikaanse opponent. "We moeten ons niveau opkrikken om van ze te winnen en we kunnen alleen maar respect hebben voor de reis die ze doormaken op dit WK."

"Als je Belgie, Spanje en Portugal achtereenvolgens weet te verslaan dan is er ook geen twijfel over of er veel kwaliteit op het veld staat. Het wordt een geweldige tegenstander en moeten ook zeker rekening houden met de Marokkaanse steun op de tribunes", sluit Lloris af.

Eerder vandaag werd bekend dat de Marokkaanse luchtvaartmaatschappij Royal Air Maroc dertig extra vluchten naar Doha heeft ingepland voor Marokkaanse voetbalfans die graag bij de halve finale in Al Khor.

