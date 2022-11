Na weken van speculeren is het eindelijk zover. Bondscoach Louis van Gaal heeft zijn 26-koppige selectie van het Nederlands elftal voor het WK in Qatar bekendgemaakt.

Xavi Simons, Justin Bijlow, Noa Lang en Jeremie Frimpong zitten erbij. De onfortuinlijke afvallers zijn Mark Flekken, Jasper Cillessen, Micky van de Ven, Mitchell Bakker, Devyne Rensch, Brian Brobbey, Guus Til, Ryan Gravenberch, Arnaut Danjuma, Donyell Malen, Jordy Clasie, Pascal Struijk en Sven Botman.

Woedende Cillessen

De opvallendste afwezigen is toch wel Jasper Cillessen. De 33-jarige doelman van NEC Nijmegen gaf eerder in interviews nog aan misschien wel te verwachten dat hij de eerste keus was bij Van Gaal. "Ik ben de enige die toernooiervaring met zich meebrengt", zei hij destijds tegen de NOS.

Verschillende bronnen melden aan de media dat Cillessen in woede is uitgebarsten na het slecht nieuws-gesprek met de bondscoach. De afvallers kregen namelijk voor de persconferentie te horen dat zij niet bij de definitieve WK-selectie zitten.

Van Deventer naar Oranje

Het afvallen van Cillessen betekende goed nieuws voor drie andere keepers - Justin Bijlow, Remko Pasveer en Andries Noppert - zij kunnen wel hun ticket naar Qatar kunnen ophalen. Freiburg-goalie Mark Flekken gaat niet mee naar de oliestaat. Vooral Noppert werd de afgelopen jaren niet verwacht bij de Oranje-selectie.

Vorig seizoen keepte de 28-jarige Fries namelijk nog zijn wedstrijden voor Go Ahead Eagles. Dit seizoen maakte hij de overstap naar sc Heerenveen en in de Eredivisie heeft hij Van Gaal klaarblijkelijk voldoende overtuigd om mee te gaan naar het wereldkampioenschap.

Een duim is zeker op zijn plaats voor Andries Noppert die met zijn WK-selectie een jongensboek waarheid ziet worden. Foto: Getty Images

Nederlandse les

In de verdediging is op het eerste gezicht Jeremie Frimpong de meest opvallende naam in de selectie. De 21-jarige rechtsback speelde nog geen enkele interland voor Nederland. Wel speelde hij al wedstrijden in verschillende jeugdelftallen van het Nederlands elftal.

Frimpong maakt dit seizoen een meer dan uitstekende indruk bij zijn club Bayer Leverkusen. Wel moet de jonge verdediger nog even op Nederlandse les. De geboren Amsterdammer verhuisde op zijn zevende namelijk naar Engeland en is de Nederlandse taal nog niet helemaal machtig. Of doet Van Gaal zijn wedstrijdbesprekingen dit jaar in zijn geliefde Engels?

Het selecteren van Frimpong betekent vrijwel direct de afwezigheid van Devyne Rensch. De rechtsback van Ajax kent een moeizame seizoenstart en is samen met Micky van der Ven, Pascal Struijk, Sven Botman en Mitchell Bakker een van de defensieve afvallers.

Jeremie Frimpong was bij zijn club Bayer Leverkusen dit seizoen al goed voor 5 goals en 4 assists. Foto: Getty Images

Eredivisie loont

Op het middenveld zijn weinig grote verrassingen te vinden. Ryan Gravenberch ondervindt de gevolgen van zijn transfer naar Bayern München, waar hij weinig aan spelen toekomt en ook Guus Til zit er niet bij. Wel in de selectie zit de jonge Xavi Simons.

Simons maakte dit jaar juist de overstap van een topcompetitie terug naar de Eredivisie, toen hij PSG voor PSV verruilde. In Eindhoven veroverde de negentienjarige middenvelder snel een basissplaats en met 8 goals en 3 assists is Simons een belangrijke kracht voor de huidige koploper.

Memphis op tijd fit?

Misschien wel de hardste noten om te kraken, waren er voor Van Gaal in de aanvalslinie. De lichtgeblesseerde Memphis Depay zit gewoon bij de selectie en lijkt het eerste duel met Senegal gewoon te gaan halen. De laatste speelminuten van Memphis waren op 22 september in het Nations League-duel met Polen toen hij vroegtijdig het veld verliet.

Verder in de selectie prijken ook de namen van Cody Gakpo, Donyell Malen, Luuk de Jong, Steven Bergwijn en Noa Lang op de lijst. Donyell Malen en Arnaut Danjuma hebben het vliegtuig naar Qatar gemist.

Memphis Depay is op jacht naar de titel van topscorer aller tijden bij Oranje. Foto: Eurosport

WK-selectie Oranje

Doelmannen: Justin Bijlow (Feyenoord), Andries Noppert (sc Heerenveen) en Remko Pasveer (Ajax)

Verdedigers: Nathan Aké (Manchester City), Daley Blind (Ajax), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Inter Milan), Jeremie Frimpong (Bayer 04 Leverkusen), Matthijs de Ligt (Bayern München), Tyrell Malacia (Manchester United), Jurriën Timber (Ajax) en Stefan de Vrij (Inter Milan)

Middenvelders: Steven Berghuis (Ajax), Frenkie de Jong (FC Barcelona), Davy Klaassen (Ajax), Teun Koopmeiners (Atalanta), Marten de Roon (Atalanta), Xavi Simons (PSV) en Kenneth Taylor (Ajax)

Aanvallers: Steven Bergwijn (Ajax), Memphis Depay (FC Barcelona), Cody Gakpo (PSV), Vincent Janssen (Royal Antwerp), Luuk de Jong (PSV), Wout Weghorst (Besiktas) en Noa Lang (Club Brugge)

Bondscoach: Louis van Gaal

