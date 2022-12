Makkelie is zo dus het slachtoffer geworden van het twijfelachtige optreden van zijn Spaanse colllega Mateu Lahoz tijdens de kwartfinale tussen Argentinië en Oranje. Lahoz strooide met kaarten en liet de wedstrijd volledig ontsporen, hij gaf negentien keer geel en een keer rood, aan Denzel Dumfries.

De FIFA wil mogelijke verdenkingen van Nederlandse wraak voor zijn en dat maakt Makkelie kansloos voor het leiden van de WK-finale. Het zou een enorme teleurstelling zijn, want de leidsman - die geboren is op Curaçao - floot dit toernooi slechts twee wedstrijden.

Taylor of Marciniak

Eerder kreeg Makkelie de kraker tussen Duitsland en Spanje toegewezen en ook floot hij de Argentijnen al eerder in hun groepsduel met Polen. Beide wedstrijden had de 39-jarige Nederlander onder controle, maar nu is het toernooi dus ook voor hem voorbij.

De enige mogelijkheid op een verlenging van zijn avontuur in Qatar is de toewijzing van de strijd om de derde plek, maar die gaat naar alle waarschijnlijkheid naar een niet-Europeaanse arbiter. Voor de finale lijkt nu de Pool Szymon Marciniak de beste papieren te hebben, maar ook de Engeslman Anthony Taylor mag nog hopen op het cruciale duel.

