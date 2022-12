Marokko moest vooral tegenhouden in hun achtste finale tegen een ongeïnspireerd Spanje. Na 90 minuten stond het nog steeds 0-0 en ook in de verlenging werd door beide landen niet gescoord. Tijdens de penaltyreeks bezweken de Spaanse spelers onder de druk. Pablo Sarabia, Carlos Soler en Sergio Busquets misten achter elkaar hun strafschop en de Marokkaanse doelman Bonou groeide uit tot de grote held van de Afrikanen.

Chelsea-speler Hakim Ziyech oogst veel lof na zijn overtreden tijdens de achtste finale. Volgens Het Laatste Nieuws uit Belgie, was de oud-speler van sc Heerenveen, FC Twente en Ajax een van de uitblinkers op de vleugel van de Marokkanen, het Spaanse Mundo Deportivo is verbaasd over de defensieve kwaliteiten van de technische aanvaller.

De overwinning van Marokko leidde tot veel emoties in het thuisland, maar ook in het stadion was het belang van de zege goed zichtbaar. Een van de beveiligers was afkomstig uit Marokko, kon de wedstrijd niet zien omdat hij het publiek in de gaten moest houden, maar was na afloop tot tranen geroerd.

Eerbetoon aan Nouri

De Marokkaanse spelers kwamen na afloop van de wedstrijd met een prachtig eerbetoon aan Abdelhak Nouri, die al een aantal jaar aan het revalideren is van een hartstilstand tijdens een oefenduel tussen Ajax en Werden Bremen in 2017. De kans is groot dat Nouri nooit meer op een voetbalveld kan verschijnen.

In de kleedkamer werd een shirt van de Marokkaanse Nederlander getoond met zijn naam er op en het kenmerkende rugnummer 34. Bovendien scandeerden de spelers de naam van Nouri, dat is te zien op beelden die rondgaan op Twitter.

Ook feest in Nederland

De verrassende overwinning zorgde voor een waar volksfeest in het thuisland, maar ook in Nederland waar veel Marokkaanse Nederlanders wonen. Vooral in de grote steden als Rotterdam, Amsterdam, Utrecht en Den Haag gingen veel fans de straat op. Met luid getoeter en veel Marokkaanse vlaggen veranderde het straatbeeld in korte tijd in uitbundig feestgedruis, alleen sloeg opnieuw de vlam in de pan op sommige plekken.

Politie grijpt in

De politie moest op veel plekken ingrijpen, nadat het ook bij eerdere WK-overwinningen van de Marokkaanse ploeg onrustig was. Op het Mercatorplein in Amsterdam werd een noodbevel uitgevaardigd, waarbij iedereen direct het plein moest verlaten.

In Amsterdam zijn uiteindelijk tien mensen aangehouden, in Rotterdam groeide dat aantal zelfs naar 35. De vergrijpen waren onder andere het afsteken van vuurwerk, belediging van de politie en het ontbreken van een geldig identiteitsbewijs. Aanstaande zaterdag speelt Marokko zijn kwartfinale tegen Portugal, dat dinsdag overtuigend met 6-1 van Zwitserland won. De wedstrijd begint om 16:00 uur.

