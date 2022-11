In de eerste helft zijn de Rode Duivels geen schim van zichzelf en worden ze volledig overbluft door een verrassend sterk Canada. De Canadese storm leidt in de 9e minuut al tot een strafschop nadat Atlético Madrid-aanvaller Yannick Carrasco de bal tegen zijn hand geschoten krijgt.

Bayern-ster Alphonso Davies gaat achter de bal staan, maar schiet de bal zwak in en de Belgische doelman Thibaut Courtois kan makkelijk redding brengen. In de minuten daarna is Canada allesbehalve van de leg en gaat het door met aanvallen. Alistair Johnson komt bijna tot scoren, maar schiet hard op de vuisten van Courtois.

Nadat de Belgen een aantal mogelijke penalty-situaties overleven, komt het kort voor rust volledig tegen de verhouding in op voorsprong. Michy Batshuayi wordt weggestoken door Toby Alderweireld en rondt heel knap af. België speelt matig, maar gaat zo wel met een voorsprong aan de thee.

Michy Batshuayi lacht breeduit nadat hij de Rode Duivels op voorsprong heeft gezet tegen Canada. Foto: Getty Images

Open wedstrijd

In de tweede helft komen de mannen van bondscoach Roberto Martínez een stukje beter voor de dag, maar overtuigend is het allerminst. Met de inbreng van Leandro Trossard, die aanvoerder Eden Hazard aflost, lijkt er wat meer energie in de wedstrijd te komen, maar grote mogelijkheden op de 2-0 blijven uit.

In een hele open tweede helft dringt Canada aan in de slotfase van het duel. In tegenstelling tot eerdere WK-duels krijgen de Canadezen slechts vijf minuten extra tijd van de Zambiaanse scheidsrechter Janny Sikazwe. De tank bij de Canadezen lijkt dan, mede door de energieke eerste helft, een beetje leeg. De Belgische defensie komt niet meer in de problemen en trekt de moeizame 1-0 over de streep.

OneLove-band

Voorafgaand aan de wedstrijd was er veel te doen om de OneLove-aanvoerdersband. De Belgische aanvoerder Eden Hazard had de band normaal gesproken gedragen, maar de FIFA dreigde met sancties wanneer dit gebeurde. Ook verdediger Jan Vertonghen gaf aan zich niet comfortabel meer te voelen om over het onderwerp te spreken.

Daar had de Belgische Minister van Buitenlandse Zaken geen enkele boodschap aan. Zij verscheen met de OneLove-band, die staat voor diversiteit, op de tribunes en ging daar zelfs de discussie aan met FIFA-voorzitter Gianni Infantino.

