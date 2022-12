Messi was met één doelpunt en goed spel in de aanval van Argentinië uiteraard de grote man in de toch nog spannende wedstrijd tegen Australië, die met 2-1 werd gewonnen onderweg naar de laatste acht. Na zijn duizendste wedstrijd als prof verscheen Messi voor de camera.

De overwinning op Australië werd besproken, maar zoals dat gaat op een eindronde, werd er ook al snel weer vooruitgeblikt op de volgende uitdaging, een kwartfinale tegen Nederland. “Het wordt een zware wedstrijd tegen…”, stond Messi op het punt om aan te kondigen.

“Países Bajos”, vulde de dienstdoende verslaggever van TyC Sports aan.

“Holanda”, vervolgde Messi.

Bevolking volgt Messi

Het gesprekje tussen Messi en de verslaggever zorgde voor een stortvloed aan tweets, waarvan de boodschap maar al te helder was. Eensgezindheid is normaal gesproken ver te zoeken op Twitter, maar Messi kreeg het voor elkaar om de complete Argentijnse bevolking unaniem voor ‘Holanda’ te laten kiezen.

“Als Messi ‘Holanda’ zegt, zeggen we allemaal ‘Holanda’. Einde discussie”, luidde de teneur van vele honderden of misschien wel duizenden Argentijnen. Er komen nog altijd nieuwe tweets binnen met de steekwoorden Messi-Holanda-Países Bajos, waarbij een enkeling met kaartje en al uitlegt wat het verschil is tussen de twee benamingen.

Holanda omvat uiteraard Noord-Holland en Zuid-Holland, terwijl Países Bajos staat voor heel Nederland. Of de gemiddelde Argentijn zich daar na de uitspraak van Messi iets van aantrekt, is uiteraard zeer de vraag. Wellicht dat de focus inmiddels verschuift naar de wedstrijd, want de Argentijnse spelmaker is zich ook bewust van de kracht van de ploeg van Louis van Gaal.

Van Gaal

Messi weet wat het is om van het Oranje van Van Gaal te winnen. Argentinië won de halve finale op het WK van 2014, in Brazilië, na een noodzakelijke strafschoppenreeks. Dit was de befaamde wedstrijd (0-0) waarin Javier Mascherano een gescheurde anus opliep toen hij Arjen Robben met een uiterste krachtsinspanning van scoren hield.

Voor Messi’s tijd smaakte Oranje wel het zoet van de victorie (2-1) tegen de Argentijnen. Dat was in de kwartfinale van 1998, met dank aan een lange bal van Frank de Boer en de magistrale aaname en goal van Dennis Bergkamp. Het eerdere doelpunt van Patrick Kluivert was ook al van grote schoonheid, terwijl de rode kaart die Edwin van der Sar tegenstander Ariel Ortega aansmeerde ook nog smakelijk wordt herinnerd.

Ook troffen Oranje en Argentinië elkaar in de finale van het WK 1978, waarbij Rob Rensenbrink in de slotfase de paal raakte en het allemaal heel anders had kunnen aflopen. Nu werd Mario Kempes in de verlenging (3-1) de grote held door Argentinië te verlossen en aan de wereldtitel te helpen.

Kwartfinale

Zo ver is het nu nog lang niet. Zowel Oranje als Argentinië moet een zware klus zien te klaren voor een plek in pas de halve finale, waarin mogelijk (opnieuw) Brazilië wacht. “Nederland beschikt over een goed voetballende ploeg en hun uitstekende spelers gaan proberen ons van de bal te houden”, vervolgde Messi tijdens het bewuste vraaggesprek.

“Ik verwacht een kwartfinale tussen twee elftallen die weinig voor elkaar onderdoen. We kennen dus dusver een moeilijk WK, waarvan in feite iedere wedstrijd een finale is en het wordt alleen nog maar zwaarder in de kwartfinale.”

De kwartfinale tussen Nederland en Argentinië wordt vrijdag gespeeld, de aftrap is om 20:00 uur.

