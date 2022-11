De deelnemers van het Eurosport WK Voorspelspel verwachten dat de 35-jarige Lionel Messi in Qatar eindelijk met de wereldbeker in zijn handen mag staan. Ruim 30 procent van alle lezers voorspellen de Argentijnen als de wereldkampioen.

Argentinië wordt op de voet gevolgd door een andere voetbalnatie uit Zuid-Amerika, het Brazilië van onder anderen Neymar en Dani Alves wordt bij 26 procent van de deelnemers als winnaar aangegeven. Nederland volgt slechts op een negende plaats met 1,48 procent.

Voorspelde winnaars

1. Argentinië - 30,66 procent

2. Brazilië - 26,73 procent

3. Frankrijk - 18,85 procent

4. Engeland - 5,66 procent

5. Portugal - 5,1 procent

6. Duitsland - 3,68 procent

7. Spanje - 2,8 procent

8. België - 1,94 procent

9. Nederland - 1,48 procent

10. Denemarken - 0,67 procent

Nederland ontbreekt in finale

Ook bij de voorspelde WK-finales ontbreekt het ambitieuze Oranje van bondscoach Louis van Gaal in de bovenste regionen. De meeste supporters verwachten Frankrijk-Brazilië als finale, wat opmerkelijk is aangezien Argentinië het vaakst als eindwinnaar wordt gekozen.

Dat is echter te verklaren doordat zowel de nummer twee als de nummer drie de ploeg van Lionel Messi en oud-Ajacied Lisandro Martínez bevatten. Argentinië-Frankrijk en Argentinië-Engeland worden namelijk ook geregeld als voorspelde finale ingevuld. Het Nederlands elftal is niet terug te vinden in de top 10.

Voorspelde finales

1. Frankrijk-Brazilië - 19,74 procent

2. Argentinië-Frankrijk - 16,15 procent

3. Argentinië-Engeland - 6,99 procent

4. Brazilië-Engeland - 6,49 procent

5. Argentinië-Portugal - 6,49 procent

WK Voorspelspel

Het WK Voorspelspel van Eurosport werkt als volgt: voorspel eerst de eindstanden van de acht groepen. Wat je ook voorspelt, jij mag daar sowieso door met de knockout-fase om ook het vervolg van Qatar 2022 te voorspellen. Je stelt op die manier jouw eigen ‘road to the final’ in Lusail samen en nomineert de nieuwe wereldkampioen!

Vanaf de knockout-fase wordt het écht interessant omdat vanaf dat moment niet alleen het voorspellen van de juiste winnaar, maar ook het vooraf invoeren van de juiste uitslag (extra) punten oplevert. Zodra het er in Qatar echt om begint te spannen, geldt hetzelfde in ons voorspelspel! Klik hier om je voorspellingen in te vullen.

