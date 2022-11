"Ik zag Messi de vloer vegen met ons shirt en onze vlag? Hij moet tot God bidden dat ik hem niet vind", klonk de bedreiging van de Mexicaan op Twitter.

Op de beelden is inderdaad een Mexicaans shirt te zien dat op de grond ligt, maar Messi lijkt niet bewust met zijn schoenen op het shirt te trappen. De regerende kampioen in het middengewicht Álvarez heeft echter geen genade voor de superster van Paris Saint-Germain.

Thuisland verdedigen

"Iedereen die zijn thuisland niet verdedigt is een klootzak. Fanatisme is een ding, jouw identiteit is een ander ding. Lang leve Mexico, klootzakken", gaat de bokskampioen heftig verder op het sociale medium.

Supporters van beide kanten reageren lacherig op de bedreigingen van Álvarez. Messi lijkt allesbehalve bewust het shirt met zijn schoen aan te raken en vanuit Mexico is veel respect voor de vedette van de Argentijnen.

De reactie is wellicht te verklaren, omdat de aanvaller van Argentinië de openingstreffer maakte in hetzelfde duel met Mexico. De Argentijnen wonnen uiteindelijk met 2-0 en brachten Mexico in zwaar vaarwater. Uit twee wedstrijd werd slechts een punt gehaald en een vroege uitschakeling op het WK lijkt bijna onvermijdelijk.

Stand groep C

1. Polen - 4 punten (+2)

2. Argentinië - 3 punten (+1)

3. Saudi-Arabië - 3 punten (-1)

4. Mexico - 1 punt (-2)

