"Ik hoop dat Lionel Messi zondag wereldkampioen wordt", vertelde Modric na de wedstrijd. Volgens de Real Madrid-middenvelder verdient de Argentijn de kroon op zijn carrière. "Hij is de beste speler in de geschiedenis van het voetbal en verdient deze prijs."

"Hij speelt een fantastisch toernooi en laat elke keer weer zien hoe goed en groots hij is", voegde de 37-jarige Modric daaraan toe. Messi is dit toernooi een van de absolute uitblinkers. De aanvaller van Paris Saint-Germain staat reeds op vijf doelpunten en drie assists in Qatar.

Modric en Messi troffen elkaar voor het eerst op 1 maart 2006 toen Kroatië met 3-2 de overwinning pakte op Argentinië. De Kroaat was destijds nog slechts twintig jaar, Messi was zelfs pas achttien. Ruim 14 jaar later waren de rollen omgedraaid en zorgde Messi met een goal en een assist voor de Kroatische uitschakeling op het WK.

Kritiek op scheidsrechter

De Kroatische middenvelder liet zich na de wedstrijd ook nog even uit over het optreden van scheidsrechter Daniele Orsato. De Italiaan kende in de eerste helft - bij een 0-0-stand - een makkelijk gegeven strafschop toe na een overtreding van de Kroatische doelman Dominik Livaković.

"We hadden tot dat moment de wedstrijd onder controle, maar de penalty veranderde alles. Ik kan ook niet geloven dat het een strafschop was , de spits schiet eerst en bots daarna pas op onze keeper. Ik ben deze scheidsrechter al vaak tegengekomen en ik heb nog nooit een goede ervaring met hem gehad."

Kroatië is door de uitschakeling veroordeeld tot de strijd om de derde plaats. De verliezer van Frankrijk-Marokko wordt daarin de tegenstander. De winnaar van die halve finale is logischerwijs de opponent van Argentinië in de finale. De tweede halve finale staat woensdagavond om 20:00 uur op de rol.

