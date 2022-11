De shirts van alle wedstrijden worden online geveild en de volledige opbrengst gaat naar de arbeidsmigranten in Qatar. Datzelfde gebeurde eerder al met de shirts van de Nations League-wedstrijden tegen Polen en België.

De tenues van die twee duels leverden in september al ruim 50.000 euro op. De verwachting is dat het bedrag op het WK nog een stuk hoger gaat uitvallen.

Zware werkomstandigheden

Aanvoerder Virgil van Dijk legt uit waarom de actie zo belangrijk is. "De organisatie van dit toernooi heeft een zeer grote impact gehad op de arbeidsmigranten daar."

"Ze hebben onder hele zware omstandigheden moeten werk in de bouw van de stadions, de infrastructuur en de hotelaccomodaties. Dat is niemand ontgaan", gaat de Liverpool-verdediger verder.

Van Dijk benadrukt dat de Oranje-spelers niet hun kop in het zand willen steken. "We moeten ons dat bij iedere activiteit weer realiseren, vanuit de 'bestuurskamers' is al veel gedaan om de omstandigheden te verbeteren, maar wij willen vanuit de kleedkamer ook ons steentje aan bijdragen."

6500 doden

Het WK staat extra onder een vergrootglas door de erbarmelijke mensenrechtensituatie in het land. Zo zijn er bij de bouw van de stadions, volgens onderzoek van The Guardian, 6500 arbeidsmigranten overleden.

Bovendien is 'homoseksueel gedrag' in Qatar strafbaar en kan men daarvoor zelfs maximaal zeven jaar in de bak belanden. CEO van het WK in Qatar, Nasser Al Khater, zei daarover dat fans zich tijdens het WK geen zorgen hoeven maken.

"Iedereen is welkom hier en iedereen moet zich veilig voelen wanneer zij naar Qatar afreizen."

Het WK gaat op zondag 20 november van start. Gastland Qatar speelt om 17:00 uur het openingsduel met Ecuador.

