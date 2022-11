De Duitsers hadden - net als Nederland, België en vijf andere landen - graag de OneLove-aanvoerdersband gedragen tijdens de wedstrijden op het WK in Qatar, maar de FIFA verbood het en dreigde zelfs met sportieve sancties. Wanneer aanvoerders toch met de band op het veld verschenen, had zelfs een gele kaart kunnen volgen.

Net als de KNVB besloot ook de Duitse bond om te zwichten voor de druk van de wereldvoetbalbond, maar de Duitse spelers besloten wel om op een andere manier een statement uit te dragen. Alle spelers hielden tijdens de teamfoto de hand voor de mond om aan te geven dat hen de mond gesnoerd wordt.

Ad

Ook de minister van Binnenlandse Zaken en Sport, Nancy Faeser, deed mee aan het protest. Zij droeg op de tribunes wel gewoon de OneLove-band en nam daarmee zelfs plaats naast FIFA-president Gianni Infantino. Later op de dag deed Hadja Lahbib, de Belgische minister van Buitenlandse Zaken, hetzelfde.

FIFA Wereldkampioenschap Qatar 2022 | Kan Duitsland een nieuw WK-debacle voorkomen? - Dit zijn de scenario's 40 MINUTEN GELEDEN

Niet op televisie, wel op foto's: elf Duitsers met een hand voor hun mond Foto: Getty Images

Mooie variant

En dus lijkt Nederland niet achter te kunnen blijven. Davy Klaassen, die samen met Steven Bergwijn aanwezig was tijdens de persconferentie, geeft aan dat het team erover nadenkt om ook iets te doen. "Ik vond het een mooie variant op de OneLove-gedachte waar wij ook achter staan. We denken erover na om als groep ook dat statement te gaan maken."

"Het moet alleen wel op een goede, pakkende manier zijn. Ik denk dat wat de Duitsers hebben gedaan een originele manier is om het statement uit te dragen. Ik vond het een mooie uiting, maar we moeten het er nog wel over hebben met het team", zinspeelt Klaassen voorzichtig op een Oranje-statement.

De Belgische minister van Buitenlandse Zaken, Hadja Lahbib, gaat met de OneLove-band om in discussie met FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Foto: Getty Images

Waar volg je het WK-nieuws?

Al het nieuws rondom het Nederlands elftal en het WK in Qatar volg je hier bij Eurosport.

FIFA Wereldkampioenschap Qatar 2022 | Matig België wint nipt van offensief Canada, Batshuayi matchwinner 16 UUR GELEDEN