De Kameroeners beginnen maandagochtend aan hun tweede groepsduel met Servie. Tijdens de eerste wedstrijd tegen Zwitserland - die met 1-0 werd verloren - stond Onana nog wel gewoon onder de lat. Reservedoelman Devis Epassy is vandaag zijn vervanger.

De reden voor de schorsing was een discussie met bondscoach Rigobert Song over de keepersstijl van de Inter-doelman. Song zou een klassiekere stijl verlangen van zijn sluitpost, maar Onana gaf aan niet de intentie te hebben om iets aan zijn spel te veranderen.

Die houding van Onana schoot klaarblijkelijk in het verkeerde keelgat bij Song en de staf besloot dan ook om Onana uit het team te verwijderen. Kameroen heeft nu naast Epassy met Simon Ngapandouetnbu nog slechts een andere doelman over in de 25-koppige selectie.

André Onana samen met ploegggenoot Stefan de Vrij bij Internazionale. Foto: Getty Images

Dopingschorsing

Onana kwam twee jaar geleden ook al eens negatief in het nieuws toen hij betrapt werd op doping. De toenmalige doelman van Ajax werd voor negen maanden geschorst. Zelf claimde hij per ongeluk een pilletje te hebben ingenomen van zijn vrouw en daarom positief te testen.

De goalie besloot destijds - tot grote onvrede van de Ajax-supporters - zijn contract bij de Amsterdammers niet te verlegen en liep afgelopen zomer gratis de deur uit. Onana maakte transfervrij de overstap naar Inter Milan en heeft daar inmiddels een basisplek veroverd ten koste van Samir Handanovic.

Kameroen wil graag winnen van Servië om plaatsing voor de achtste finale in eigen hand te houden, hetzelfde geldt echter voor de Serviërs. Later op de dag spelen ook Brazilië en Zwitserland hun tweede groepsduel in poule G.

Stand Groep G

1. Brazilië - 3 punten (+2)

2. Zwitserland - 3 punten (+1)

3. Kameroen - 0 punten (-1)

4. Servië - 0 punten (-2)

