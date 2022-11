De Deense ploeg begon de wedstrijd na het teleurstellende 0-0 gelijkspel tegen Tunesië met een compleet andere voorhoede. Andreas Skov Olsen en voormalig Ajaxspeler Kasper Dolberg moesten hun basisplek afstaan aan FC Kopenhagenspeler Andreas Christensen.

Vol in de verdediging begonnen de Denen hun wedstrijd, maar dat mocht weinig baten. Frankrijk was duidelijk de betere partij. De Denen mochten hun keeper Kasper Smeichel en hogere machten bedanken dat ze in de eerste helft geen tegengoal kregen.

Zo was Frankrijk met het hoofd een aantal keer dichtbij. Olivier Giroud kreeg de bal op zijn hoofd na een voorzet Ousmane Dembelé, maar keeper Smeichel redde. Even later had Rabiot opnieuw met het hoofd opnieuw een grote kans na een vrije trap.

Forse overtrding

De flair van Dembelé, Rabiot en met name Kylian Mbappé speelde de Deense verdediging regelmatig zoek. Zelfs zo erg dat verdediger Andreas Christensen alleen nog maar een forse overtreding kon maken om Mbappé te stoppen.

Na rust was het dan eindelijk raak. Een geslaagd een-tweetje tussen Giroud en Mbappé werd geweldig door laatstgenoemde afgerond. Toch was de wedstrijd daarna niet gespeeld. Denemarken kwam in de 68e minuut op 1-1 na een kopbal van Christensen uit een corner.

Alsof de wedstrijd nog niet open genoeg was, brak een periode aan met gigantische kansen over en weer. Een schot van Lindstroem werd gekeerd door keeper Hugo Lloris. Niet veel later was het Rabiot die met een omhaal dichtbij het doel van Smeichel kwam.

Beslissing

De beslissing vond in de 86e minuut plaats. Niemand minder dan Mbappe maakte de winnende goal. Een voorzet van Antoine Griezmann werd in de korte hoek ingelopen door de Franse superster.

Door de zege is de Franse ploeg zeker van een plaats in de achtste finale. De derde wedstrijd tegen Tunesië doet er niet meer toe voor Frankrijk.

Stand Groep D

1. Frankrijk - 4 punten (+4)

2. Australië - 3 punten (-2)

3. Denemarken - 1 punten (-1)

4. Tunesië - 1 punten (-1)

